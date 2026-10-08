SK증권, 20일 여의도서 'AI가 바꾸는 투자지도 2027' 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- SK증권이 20일 여의도서 AI 세미나를 연다
- AI 산업 변화와 2027년 투자기회를 다룬다
- 참석자에 현금리워드·경품 이벤트도 마련했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = SK증권은 오는 20일 서울 여의도 금융투자교육원 리더스홀에서 'AI가 바꾸는 투자지도 2027' 세미나를 진행한다고 밝혔다.
8일 SK증권에 따르면 이번 세미나는 SK하이닉스 자사주 매입 주관을 기념해 마련한 고객 초청 행사다. 회사는 AI가 변화시키고 있는 산업의 흐름을 살펴보고 2027년 투자 기회와 반도체 투자전략을 집중적으로 다룰 예정이다.
강연에는 이효석 HS아카데미 대표와 최도연 SK증권 리서치센터장이 나선다.
이효석 대표는 'AI 시대의 경제적 해자(Economic Moat)'를 주제로 AI 시대에 주목해야 할 기업의 조건과 새로운 투자 기회를 제시한다. 최도연 센터장은 'AI 시대의 반도체 투자전략'을 통해 AI 확산에 따른 반도체 산업의 변화와 투자 패러다임을 설명한다.
세미나 참석 고객을 위한 신규고객 및 자산증대 이벤트도 마련됐다. 일정 요건을 충족한 고객에게 순입금 금액에 따라 현금 리워드를 지급하며, 참석자를 대상으로 SK하이닉스 주식, SK상품권, 와인 등을 증정하는 경품 추첨 이벤트도 진행한다.
세미나는 오후 2시부터 4시 30분까지 진행된다. 투자에 관심 있는 고객 누구나 홈페이지 또는 MTS를 통해 신청할 수 있으며, 선착순 150명까지 참석할 수 있다.
SK증권 관계자는 "이번 세미나는 AI가 가져올 산업 변화와 반도체 시장의 흐름을 한자리에서 살펴볼 수 있도록 마련했다"며 "고객들이 2027년을 앞두고 새로운 투자 기회를 살펴보고 투자 방향을 설계하는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com