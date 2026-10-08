신한투자증권, 한글날 100주년 맞아 캠페인 영상 '한글, 세상을 담다' 공개

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 8일 알파TV에 한글 캠페인 영상을 공개했다
- 영상은 한글의 역사와 구조, 기술 확장성을 조명했다
- 신한투자증권은 14일까지 투자 언어 이벤트도 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 한글날을 앞둔 8일 자사 공식 유튜브 채널 '알파TV'에 브랜드 캠페인 영상 '한글, 세상을 담다'를 공개했다고 밝혔다.
신한투자증권에 따르면 올해는 1446년 훈민정음 반포 이후 580년, 1926년 '가갸날'로 시작된 한글날이 제정 100주년을 맞는 해다. 신한투자증권은 두 기념일이 겹친 의미 있는 해를 맞아 한글의 가치를 되짚어보는 이번 영상을 특별히 기획했다.
이번 영상은 한글이 창제된 이래 시대마다 어떤 역할을 해왔는지를 다양한 사례를 통해 소개한다. '네', '넵', '넹'처럼 같은 뜻이라도 표기에 따라 느낌이 달라지는 일상 속 표현에서 출발해, 한글이 기록해온 감정과 지식, 문화로 범위를 넓혀간다.
역사 속 사례도 다룬다. 말로 전하기 어려웠던 마음을 담은 옛 한글 편지, 나라가 위기에 처했을 때 한글을 암호로 활용한 이야기 등이 소개된다. 특히 독립운동가들이 자음과 모음을 바꿔 만든 암호를 직접 풀어보는 과정을 통해 한글 고유의 구조적 특징을 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다.
한글이 타자기와 컴퓨터, 휴대전화로 이어지는 기술 변화 속에서 입력 방식을 발전시켜온 과정도 짚는다. 이를 통해 한글의 위대함이 오랜 역사뿐 아니라 변화하는 시대를 담아내는 확장성에 있다는 메시지를 전한다.
김수영 신한투자증권 홍보본부장은 "금융시장 세계화에 못지않게 K-컬처도 세계적인 관심을 받는 요즘 우리가 매일 쓰는 한글에 어떤 이야기가 담겨 있는지 새로운 관점에서 살펴본 콘텐츠"라며 "한글날 100주년을 맞이해 고객들이 한글의 역사와 가능성을 흥미롭게 접할 수 있기를 바란다"고 말했다.
한편 신한투자증권은 오는 14일까지 투자 용어를 풀이해보는 '투자 언어영역 모의고사' 커뮤니티 이벤트도 진행한다. 참여자 중 댓글 추첨을 통해 메가커피 모바일 쿠폰을 증정할 예정이다.
신한투자증권은 알파TV를 통해 증시와 투자 정보는 물론 일상, 연애 등 다양한 주제의 콘텐츠를 선보이고 있으며, 앞으로도 익숙한 소재를 새로운 시각으로 풀어내 고객과의 접점을 넓혀갈 계획이다.
rkgml925@newspim.com