한국투자증권, 30일까지 국내주식 실전투자대회 '한투배틀' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 8일 국내주식 대회 한투배틀을 열었다.
- 초보부터 전문 투자자까지 참여하는 이벤트를 마련했다.
- 10월 28일까지 신청받고 30일까지 대회를 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권은 오는 30일까지 국내주식 실전투자대회 '한투배틀'을 개최한다고 8일 밝혔다.
한국투자증권은 주식 투자를 처음 시작하는 초보 투자자부터 시스템 트레이딩에 익숙한 전문 투자자까지 모두가 참여할 수 있도록 다양한 테마의 이벤트를 마련했다고 밝혔다.
참가 신청 고객에게는 '행운의 웰컴 룰렛' 이벤트를 통해 경품을 지급하며, 대회 기간 중 10만원 이상 첫 거래를 체결한 고객에게는 추첨을 통해 네이버페이 포인트 5000원을 증정한다.
오픈API 및 'KRX 애프터마켓'을 통해 거래하는 고객에게도 추첨을 통해 편의점, 다이소 모바일 상품권 등을 제공할 예정이다.
지난 대회부터 도입된 '오픈API 리그'는 기능을 한층 더 고도화했다. 생성형 AI '클로드(Claude)'와 연동해 별도의 코딩 기술이 없어도 AI와의 대화만으로 매매 전략을 수립할 수 있도록 지원한다.
한국투자증권 관계자는 "초보 투자자들이 다양한 방식의 실전 투자를 경험하며 국내 주식 투자의 매력을 느낄 수 있도록 기획했다"며 "대회 참여를 통해 투자 역량을 키우고 다양한 혜택도 받아 가시길 바란다"고 말했다.
대회 참가 신청은 10월 28일까지 가능하며 자산 규모에 따라 최소 10만원부터 최대 1억원 리그까지 선택해 참여할 수 있다.
오픈API 리그는 별도의 사전 신청 없이 투자 조건 충족 시 참가 혜택이 자동 부여된다. 세부 내용은 한국투자증권 홈페이지 및 모바일 앱 '한국투자'에서 확인할 수 있다.
rkgml925@newspim.com