신한운용 '글로벌DRAM반도체플러스', 하반기 상장 반도체 ETF 중 개인순매수 1위

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용이 8일 SOL 글로벌DRAM반도체플러스 ETF의 순매수 1위를 밝혔다.
- 상장일 7일 개인순매수는 58억원으로 하반기 반도체 ETF 중 최대였다.
- 삼성·SK하이닉스·마이크론 등 글로벌 메모리 10종목에 투자한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한자산운용은 8일 자사 'SOL 글로벌DRAM반도체플러스' 상장지수펀드(ETF)가 올해 하반기 신규 상장한 반도체 ETF 가운데 상장일 개인투자자 순매수 1위를 기록했다고 밝혔다.
한국거래소에 따르면 상장일인 7일 기준 해당 ETF의 개인투자자 순매수 금액은 약 58억원으로 집계됐다. 이는 올해 하반기 국내 증시에 신규 상장한 반도체 ETF 8개 중 상장 첫날 개인순매수가 가장 큰 수준이다.
김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "올해 최대 히트 상품인 SOL AI반도체TOP2플러스가 상반기 개인투자자들의 높은 관심 속에 대형 ETF로 성장한 데 이어, 하반기에는 SOL 글로벌DRAM반도체플러스가 상장 첫날부터 투자 수요를 확인하며 순조롭게 출발했다"며 "메모리 반도체 산업에 대한 투자를 마이크론 등 해외 핵심 기업으로 확장하려는 투자자들에게 새로운 선택지가 될 것"이라고 말했다.
SOL 글로벌DRAM반도체플러스는 삼성전자와 SK하이닉스에 미국 마이크론을 더해 글로벌DRAM 반도체 핵심 기업에 집중 투자하는 상품이다. 올해 상반기 선보인 SOL AI반도체TOP2플러스의 국내 반도체 투자 전략을 글로벌 시장으로 확장해, 한국·미국·일본의 메모리 제조사와 스토리지·장비 기업을 하나의 ETF에 담았다.
AI 산업의 성장에 따라 메모리 반도체의 역할도 확대되고 있다. AI 모델의 학습과 추론에 필요한 데이터를 빠르게 처리하려면 연산 성능뿐 아니라 데이터를 공급하는 메모리와 저장장치의 성능도 함께 높아져야 한다. 이에 따라 고대역폭메모리(HBM)와 서버용 DRAM은 물론, 데이터센터용 SSD와 대용량 HDD 등으로 투자 관심이 넓어지고 있다.
포트폴리오는 총 10종목으로 구성된다. 기초지수는 정기변경 시 삼성전자·SK하이닉스·마이크론에 각각 25%씩 비중을 배분하도록 설계해 DRAM 3사에 대한 집중도를 높였다. 여기에 NAND 제조사인 샌디스크와 키옥시아, 데이터 저장장치 기업인 씨게이트와 웨스턴디지털, 반도체 장비 기업인 어플라이드머티어리얼즈·램리서치·KLA를 함께 편입한다.
김 그룹장은 "연금저축과 퇴직연금 DC·IRP 계좌에서도 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 글로벌 메모리 핵심 기업에 함께 투자할 수 있다는 점이 강점"이라며 "해외 상장 ETF를 직접 편입할 수 없는 연금 투자자들이 글로벌 메모리 산업의 중장기 성장에 참여할 수 있는 유용한 투자수단이 될 것"이라고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com