대형마트 절임배추 '미끼 상품화'…해남 농가 "판매 중단하라"

"농민은 피눈물 흘리는데, 2만 9800원이 웬 말이냐"

[해남=뉴스핌] 조은정 기자 = 해남 절임배추 생산 농가들이 대형마트의 저가 판매를 정면으로 비판하며 생산비 보장을 촉구했다.

해남절임배추생산자협회는 전남광주통합특별시 무안청사 앞에서 6일 기자회견을 열고 롯데마트와 이마트가 김장철 절임배추를 지나치게 낮은 가격에 판매하면서 시장가격을 왜곡하고 있다며 즉각적인 판매 중단을 요구했다.

해남절임배추생산자협회는 전남광주통합특별시 무안청사 앞에서 6일 기자회견을 열고 롯데마트와 이마트가 김장철 절임배추를 지나치게 낮은 가격에 판매하면서 시장가격을 왜곡하고 있다며 즉각적인 판매 중단을 요구하는 기자회견을 하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.10.06 ej7648@newspim.com

협회에 따르면 롯데마트는 해남 절임배추 20kg을 2만9900원에 6만5000박스 한정 판매하고 이마트는 같은 물량을 2만9800원에 1만2000박스 한정으로 사전예약을 진행하고 있다.

농가들은 이를 김장철 시장 선점을 위한 '미끼상품'으로 규정했다. 비닐과 비료 등 농자재를 비롯해 인건비와 포장재 및 소금값과 운송비까지 오르는 상황에서 대형마트의 저가 판매가 절임배추의 적정가격에 대한 소비자 인식을 왜곡할 수 있다는 주장이다.

특히 정부가 김장철 물가 안정을 위해 배추와 절임배추 및 김장재료 할인쿠폰 등을 지원하는 정책도 산지 농가의 부담을 키울 수 있다고 지적했다. 소비자 가격을 낮추는 과정에서 농가와 가공업체의 납품가격 인하 압박으로 이어질 수 있다는 것이다.

협회는 대형마트에 절임배추 판매가격의 원가와 공급구조를 공개하고 정부에는 단기적인 할인 지원보다 농자재비와 인건비 상승을 반영한 생산비 보장 대책을 마련하라고 촉구했다.

김영동 해남절임배추생산자협회 회장은 "농민들이 요구하는 것은 무조건 가격을 올려달라는 것이 아니라 최소한 생산비가 보장되는 가격체계를 만들어 달라는 것"이라며 "농민의 생존권을 위협하는 가격정책에 끝까지 대응하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com