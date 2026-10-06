금산세계인삼축제 개막 첫 연휴 53만명 방문

AI 핵심 요약beta
- 금산세계인삼축제는 6일 개막 첫 연휴에 53만 명이 찾았다.
- 축제는 청춘 주제의 체험·공감형 프로그램으로 운영했다.
- 인삼캐기와 뷰티관, 먹거리 공간에 방문객이 몰렸다.
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[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 제44회 금산세계인삼축제가 개막 첫 연휴에 53만 명의 방문객을 끌어모았다.
충남 금산군은 지난 2일부터 5일까지 축제장을 찾은 방문객이 53만 명으로 집계됐다고 6일 밝혔다.
올해 축제는 '언제나, 청춘!'을 주제로 세대별 참여형 프로그램과 인삼 체험 콘텐츠를 중심으로 운영됐다.
축제장에서는 '청춘 음악다방', '청춘 학교', '청춘 댄스' 등 세대 공감형 프로그램이 진행됐으며, 인삼캐기 체험과 홍삼족욕 등 기존 인기 프로그램에도 방문객이 몰렸다.
올해 처음 마련된 '케이-인삼 뷰티관'에서는 인공지능 피부진단과 맞춤형 상담, 홍삼 마스크팩 체험, 핸드 마사지, 인삼미스트·핸드크림 만들기 등이 운영됐다.
먹거리 공간에서는 삼계탕과 추어탕을 비롯해 인삼하이볼, 소시지, 떡볶이 등 다양한 메뉴가 판매됐다.
금산군 관계자는 "가족과 친구, 연인 단위 방문객이 많이 찾았다"며 "남은 축제 기간에도 세대 구분 없이 즐길 수 있는 프로그램을 운영하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com