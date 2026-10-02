"도심이 거대한 미술관으로"…대전 서구 아트페스티벌 9일 개막

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아트마켓 100개 부스·포레스텔라 공연…체험·전시·불꽃쇼까지 풍성

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 미술관 안에 머물던 예술이 거리와 공원으로 나온다. 작품 감상부터 공연, 체험, 아트마켓까지 한자리에서 즐기는 '2026 대전 서구 아트페스티벌'이 오는 9일 막을 올린다.

대전 서구는 '2026 대전 서구 아트페스티벌'가 9일부터 11일까지 사흘간 샘머리공원과 보라매공원 일원에서 개최한다고 2일 밝혔다. 올해 10회째를 맞은 이번 축제는 '상상자극! 문화공감!'을 슬로건으로 내걸고 '서구 아트를 칠(chill)하다'를 주제로 시민들이 보다 편안하게 예술을 즐길 수 있도록 프로그램을 꾸렸다.

2026 대전 서구 아트페스티벌 홍보 포스터. [사진=대전 서구] 2026.10.02 nn0416@newspim.com

축제의 시작을 알리는 개막식은 9일 오후 7시 샘머리공원 주무대에서 열린다. 국제우호도시 초청공연과 라틴댄스에 이어 가수 이재훈과 크로스오버 그룹 포레스텔라가 무대에 오른다. 공연 뒤에는 불꽃쇼가 이어진다.

축제의 중심 프로그램인 아트마켓에는 100개 부스가 들어선다. 회화와 공예 등 여러 분야 작가들이 직접 작품을 전시·판매해 관람객들이 작가와 만나고 작품을 구입할 수 있다.

11일에는 미술과 음악을 결합한 '아트콘서트'가 주무대에서 펼쳐진다. 도슨트 정우철의 작품 해설에 바리톤 박천재와 테너 천용현의 공연을 더해 미술 작품을 음악과 함께 감상할 수 있도록 구성했다.

공원 곳곳에는 야외 조각 작품을 설치하고 여성·장애인·청년을 주제로 한 특별전시 공간도 운영한다. 다운증후군 작가 서은혜의 작품전과 사인회, 아트 경매도 마련된다.

'2025 대전 서구 아트페스티벌' 현장을 찾은 시민들 모습. [사진=대전 서구] 2025.10.12 jongwon3454@newspim.com

밤에는 '아트빛터널'이 축제장을 밝힌다. 다양한 테마 공간과 포토존을 조성해 야간에도 작품과 조명을 함께 즐길 수 있도록 했다.

직접 참여할 수 있는 프로그램도 확대했다. 사생대회와 초크아트, 자동차 아트, 그래피티 등 시민 참여형 콘텐츠를 비롯해 축제장 곳곳에서 동미자전거, 색소가이즈, 명화마임 등의 거리공연이 진행된다.

먹거리존과 푸드트럭존도 운영한다. 서구는 축제 방문객이 인근 상권까지 자연스럽게 이동할 수 있도록 지역 상권과 연계한 프로그램도 추진할 예정이다.

전문학 서구청장은 "10회를 맞아 '아트'라는 축제의 본질에 더욱 집중했다"며 "작품을 보고 직접 만들고 작가와 만나고 공연을 즐기는 모든 순간이 하나의 예술적 경험이 될 수 있도록 준비했다"고 말했다.

nn0416@newspim.com