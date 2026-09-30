전국 광역 단체장 10월 1일 일정

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장이 14일 시민의 날 기념행사와 주요 현장을 찾았다
- 우상호 강원도지사는 14일 양양·화천군수와 면담했다
- 신용한 충북지사와 이원택 전북지사는 14일 지역행사를 챙겼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲전재수 부산시장
- 시민의 날 충렬사 참배( 09:00충렬사)
- 시민의 날 기념식(10:00 대강당)
- 부산백병원 권역모자의료센터 개소 10주년 기념식( 13:00인제대학교 의과대학)
- 사회복지법인 부산생명의전화 현장방문(14:40 부산생명의전화)
- 르노 동래 플래그십 개소식(16:00 동래구 명륜로 51)
- 접견-주한스웨덴 대사(17:00 국제의전실)
- 2026 부산국제공연예술마켓(BPAM) 개막식(19:00 소향씨어터 우리은행홀)
▲우상호 강원도지사
-양양군수 면담(14:00 통상상담실)
-화천군수 면담(15:00 통상상담실)
-철원군민의 날 기념 「제44회 태봉제」 개막식(19:30 철원종합운동장)
▲우상호 강원도지사
-양양군수 면담(14:00 통상상담실)
-화천군수 면담(15:00 통상상담실)
-철원군민의 날 기념 「제44회 태봉제」 개막식(19:30 철원종합운동장)
▲신용한 충북지사
-충청북도 장애인 도민 체육대회(09:30 음성)
-혁신도시 기관장 간담회(12:00 진천)
-충청,권 성장산업 내일이음 프로젝트(16:00 대회의실)
▲이원택 전북지사
- 국립의학전문대학원 선정 관련 기자회견 (13:30 기자회견장)
- 무형유산 개인 및 보유단체 간담 (16:00 대회의실)
- 제28회 김제지평선축제 (18:00 김제벽골제)
▲허태정 대전시장
-제78주년 국군의 날 기념식(9:20 계룡대)
-지역성장펀드 결성식(14:00 스타트업파크)
▲조상호 세종시장
-제78주년 국군의 날 기념식(9:20 계룡대)
-대전 K 아트페어(14:00 대전컨벤션센터)
-「충청권 성장산업 내일이음 프로젝트」출범식(15:40 충북도청)
▲박수현 충남지사
-제78주년 국군의 날 기념식(9:20 계룡대)
-충청권 성장사업 내일이음사업 협약식(16:00 충북도청)
▲이철우 경북도지사
- 과학기술원 부설 과학영재학교 지정을 위한 업무협약식(11:00 접견실)
- 제366회 경상북도의회 제1차 정례회 제1차 본회의(13:40 도의회 본회의장)
- 제48회 경북예술제 개막식(19:00 동락관 공연장)
▲추경호 대구광역시장
-비상경제대책회의(09:00 대구건축사회관)
- 문화상 시상식(11:00 문화예술회관 비슬홀)
- 전국체전 선수단 결단식(15:00 시민체육회관)
▲박완수 경남지사
- 국회 방문(12:40 국회의사당)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 공식 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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