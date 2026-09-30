[프로농구] 현대모비스, 2026~2027시즌 홈 개막전서 함지훈 'No.12' 영구결번식

AI 핵심 요약beta
- 현대모비스가 10월 5일 함지훈 등번호 12번 영구결번식을 연다.
- 함지훈은 2007년 입단해 18시즌 원클럽맨으로 활약했다.
- 홈 개막전은 창단 40주년 행사와 함께 치른다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=울한 현대모비스 피버스 프로농구단이 함지훈의 등번호 영구결번식을 연다.
현대모비스는 오는 10월 5일 오후 2시 울산동천체육관에서 부산 KCC 이지스와 2026-27시즌 홈 개막전에서 다양한 이벤트와 함께 함지훈 코치의 등번호 12번 영구결번식을 진행한다.
함지훈 코치는 2007년 신인드래프트를 통해 현대모비스에 입단한 이후 18시즌 동안 '원클럽맨'으로 활약하며 구단의 주요 우승 순간을 함께했다. 지난 시즌을 끝으로 현역 생활을 마무리하고 은퇴식을 진행했으며, 선수 시절 사용한 등번호 12번은 구단 역대 네 번째 영구결번으로 지정됐다.
함지훈 코치는 2026-27시즌부터 현대모비스 코칭스태프에 합류해 지도자로 새로운 출발에 나선다. 영구결번식은 경기 전 진행한다.
창단 40주년을 맞은 이번 홈 개막전에는 특별한 오프닝도 준비했다. 현대모비스는 3D 모션 그래픽을 활용한 코트빔을 통해 구단의 역사와 역대 우승 순간, 선수들의 플레이를 코트 위에 구현하고 창단 40주년 기념 엠블럼과 함께 새 시즌의 시작을 알린다. 이어서 마칭밴드와 응원단이 함께하는 오프닝 공연과 2026-27시즌 선수단 소개를 진행한다. 경기 중에도 홈 개막전을 찾은 팬들이 함께 즐길 수 있는 이벤트를 마련해 홈 개막전만의 분위기를 만들 예정이다.
한편, 홈 개막전 일반 예매는 9월 30일부터 구단 홈페이지를 통해 진행한다.
iaspire@newspim.com