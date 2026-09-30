[2026AG] 스포츠클라이밍 이도현, 남자 볼더링 2위…AG 2회 연속 시상대

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 스포츠클라이밍 남자 간판 이도현(서울시청·노스페이스)이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 은메달을 차지했다.

이도현은 30일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 대회 스포츠클라이밍 남자 볼더링 결승에서 49.7점을 기록해 2위를 차지했다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자 클라이밍 대표팀 이도현(오른쪽)이 30일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 대회 스포츠클라이밍 남자 볼더링 결승에서 49.7점을 기록해 2위를 차지했다. 2026.09.30 football1229@newspim.com

금메달은 74.5점을 얻은 안라쿠 소라토(일본)가 가져갔다. 나라사키 도모아(일본)는 44.9점으로 동메달을 획득했다.

이로써 이도현은 2022 항저우 아시안게임 콤바인(리드+볼더링) 은메달에 이어 2개 대회 연속 은메달을 수확했다. 이번 대회부터 볼더링이 단일 종목으로 분리된 가운데 이도현은 정상에 도전했지만 안라쿠의 벽을 넘지 못했다.

결승 출발은 좋지 않았다. 8명의 결승 진출자 가운데 마지막 순서로 나선 이도현은 1번 과제에서 존에도 도달하지 못해 0점에 그쳤다.

하지만 2번 과제에서 곧바로 반등했다. 첫 시도에서 떨어진 뒤 두 번째 시도 만에 완등에 성공해 24.9점을 획득했다.

3번 과제에서도 두 차례 실패한 뒤 세 번째 시도에서 완등하며 24.8점을 추가했다. 이 과제를 완등한 선수는 이도현과 안라쿠뿐이었다.

이도현은 합계 49.7점으로 2위까지 순위를 끌어올렸다. 마지막 4번 과제에서는 역전 기회도 찾아왔다. 앞서 등반한 안라쿠가 존에 도달하지 못해 추가 득점 없이 74.5점으로 경기를 마쳤다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자 클라이밍 대표팀 이도현(오른쪽)이 29일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 대회 스포츠클라이밍 남자 볼더링 준결승에서 경기에 임하고 있다. 2026.09.30 football1229@newspim.com

다만 이도현 역시 4번 과제에서 여러 차례 도전했지만 존까지 도달하지 못했다. 출전 선수 가운데 유일하게 두 번째 홀드를 잡는 데 성공했으나 추가 점수를 얻지 못하면서 최종 49.7점으로 은메달을 확정했다.

전날 준결승에서 보여준 경기력이 워낙 좋았던 만큼 아쉬움도 남았다. 이도현은 준결승에서 99.7점을 기록해 15명 중 1위로 결승에 올랐다. 4개 과제를 모두 완등했고, 2번과 4번 과제에서는 첫 시도에 완등하는 '플래시'까지 기록했다.

하지만 결승에서는 첫 과제 무득점에 발목을 잡혀 금메달까지 닿지 못했다. 볼더링에서 은메달을 따낸 이도현은 이어지는 리드 종목에서 다시 금메달에 도전한다.

한편 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임에서 스포츠클라이밍 남자부 초대 금메달리스트에 올랐던 천종원(대구시체육회·노스페이스)은 30점으로 5위를 기록했다.

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