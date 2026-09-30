[2026AG] 한국 스쿼시, 남녀 단체전 8강 탈락…8년 만의 AG '노메달'

AI 핵심 요약beta
- 한국 스쿼시 대표팀이 30일 아시안게임 메달 없이 마쳤다.
- 남녀 단체전 8강에서 각각 파키스탄과 일본에 0-2로 졌다.
- 한국 스쿼시는 2018년 이후 8년 만에 무메달에 그쳤다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에 나선 한국 스쿼시 대표팀이 메달 없이 여정을 마무리했다.
한국 남자 대표팀은 30일 일본 나고야 긴조후토 아레나에서 열린 대회 스쿼시 남자 단체전 8강에서 파키스탄에 매치 스코어 0-2로 패하며 준결승 진출에 실패했다.
여자 대표팀도 같은 날 열린 8강에서 일본에 0-2로 졌다. 2022 항저우 아시안게임 여자 단체전에서 동메달을 합작했던 엄화영과 허민경은 2개 대회 연속 입상에 도전했지만 뜻을 이루지 못했다.
한국은 앞서 남녀 개인전과 혼합복식에서도 모두 떨어졌다. 마지막 메달 기회였던 남녀 단체전에서도 시상대에 오르지 못하면서 이번 대회를 메달 없이 마무리했다.
한국 스쿼시가 아시안게임에서 메달을 따내지 못한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다.
한국 스쿼시는 역대 아시안게임에서 동메달 4개를 획득했다. 2002 부산 대회 여자 개인전 이해경을 시작으로 2010 광저우, 2014 인천, 2022 항저우 대회 여자 단체전에서 동메달을 수확한 바 있다.
football1229@newspim.com