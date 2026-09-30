[2026AG] '차세대 스타' 장세윤, 여자 유도 52㎏급 은메달…한국 유도 첫 메달

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 유도 기대주 장세윤(KH필룩스)이 생애 첫 아시안게임에서 은메달을 목에 걸었다.

장세윤은 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 52㎏급 결승에서 시타 카담보예바(우즈베키스탄)를 상대로 연장 골든스코어까지 승부를 펼친 끝에 반칙패했다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 한국 여자 유도 대표팀 장세윤(왼쪽 첫 번째)이 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 52㎏급 결승에서 시타 카담보예바(우즈베키스탄)를 상대로 연장 골든스코어까지 승부를 펼친 끝에 반칙패했다. 2026.09.30 football1229@newspim.com

이번 대회 한국 유도 선수단의 첫 메달이다. 장세윤은 결승 초반부터 위기에 몰렸다. 경기 시작 1분이 지나기 전에 지도 2개를 받은 장세윤은 이후 적극적으로 공격에 나서며 반전을 노렸다.

카담보예바도 장세윤의 공세를 막는 과정에서 지도 2개를 받으면서 두 선수는 같은 조건에서 승부를 이어갔다. 정규시간 4분 동안 득점이 나오지 않으면서 경기는 골든스코어로 넘어갔다.

승부는 연장 1분 49초에 갈렸다. 장세윤이 손으로 다리를 잡는 동작으로 세 번째 지도를 받으면서 반칙패가 선언됐다. 장세윤은 상대 전적에서 카담보예바에게 3전 전승으로 앞서 있었지만 결승에서는 마지막 고비를 넘지 못했다.

금메달은 놓쳤지만, 장세윤은 이번 대회에서 강한 인상을 남겼다. 16강에서는 사비라 코좀베르디에바(키르기스스탄)를 경기 시작 16초 만에 한판으로 제압했다.

8강에서도 쉬아오위(중국)를 상대로 지도 2개를 받은 상황에서 경기 종료 46초를 남기고 한판승을 거두며 준결승에 올랐다.

준결승에서는 개최국 일본의 후지시로 고코로와 접전을 펼쳤다. 두 선수는 나란히 지도 2개를 받은 채 정규시간을 마쳤고, 장세윤은 골든스코어에서도 공세를 이어갔다. 결국 상대의 위장 공격을 유도해 세 번째 지도를 끌어내며 반칙승으로 결승에 진출했다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 한국 여자 유도 대표팀 장세윤(오른쪽 첫 번째)이 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 52㎏급 준결승에서 후지시로 고코로(일본)를 상대로 연장 골든스코어까지 승부를 펼친 끝에 승리한 후 기뻐하고 있다. 2026.09.30 football1229@newspim.com

지난해 라인루르 하계 세계대학경기대회 금메달과 아시아선수권 동메달을 따내며 국제무대에서 존재감을 키운 장세윤은 첫 아시안게임에서도 은메달을 획득하며 상승세를 이어갔다.

다만 2002 부산 대회 이은희 이후 한국 여자 유도의 이 체급 24년 만의 메달 도전이 다시 다음 기회로 미뤄졌다.

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