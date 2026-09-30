[2026AG] '여고생' 양윤서·김규빈, 여자골프 1R 공동 7위…韓 단체전 공동 2위

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 골프의 양윤서(인천여부설방통고)와 김규빈(학산여고)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 첫날 나란히 공동 7위에 올랐다. 한국은 단체전에서도 공동 2위로 출발했다.

양윤서는 30일 일본 아이치현 가스가이 컨트리클럽 동코스(파70)에서 열린 대회 여자 골프 1라운드에서 버디 4개와 더블보기 1개를 묶어 2언더파 68타를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 한국 여자 골프 대표팀 양윤서. [사진=대한체육회] 2026.09.30 football1229@newspim.com

김규빈도 버디 4개와 보기 2개로 2언더파 68타를 적어내 양윤서와 함께 공동 7위에 자리했다. 선두는 7언더파 63타를 기록한 섀넌 쉬안 인 탄(싱가포르)이다. 양윤서와 김규빈은 선두에 5타 뒤졌다.

2위는 4언더파 66타를 친 프라나비 샤라트 우르스(인도)다. 세계랭킹 6위 인뤄닝(중국)과 아르피차야 유볼(태국), 쉬웨이링(대만), 비앙카 이사벨 파그당가난(필리핀)은 3언더파 67타로 공동 3위를 기록했다.

10번 홀에서 출발한 양윤서는 12번 홀(파3)과 13번 홀(파5)에서 연속 버디를 잡으며 순조롭게 경기를 시작했다.

하지만 1번 홀(파4)에서 더블보기를 범하며 타수를 잃었다. 이후 3번 홀(파4)에서 버디를 낚아 만회했고, 8번 홀(파5)에서도 한 타를 줄이며 2언더파로 1라운드를 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 한국 여자 골프 대표팀 김규빈. [사진=대한체육회] 2026.09.30 football1229@newspim.com

김규빈은 전반을 1오버파로 마친 뒤 후반에 힘을 냈다. 15번 홀(파3)에서 보기를 기록한 뒤 16번 홀(파4) 버디로 만회했지만 18번 홀(파4)에서 다시 한 타를 잃었다.

후반에서는 보기 없이 버디 3개를 잡았다. 4번 홀(파3)과 5번 홀(파4)에서 연속 버디를 기록했고 8번 홀(파5)에서도 버디를 추가하며 공동 7위까지 순위를 끌어올렸다.

[서울=뉴스핌] 한국 여자 골프 대표팀 박서진. [사진=대한체육회] 2026.09.30 football1229@newspim.com

함께 출전한 박서진(서문여고)은 버디 4개, 보기 3개, 더블보기 1개를 기록해 1오버파 71타로 공동 18위에 자리했다.

단체전에서도 한국은 메달권에서 출발했다. 여자 골프 단체전은 국가별 출전 선수 3명 가운데 성적이 좋은 2명의 스코어를 합산한다. 한국은 양윤서와 김규빈의 합계 4언더파 136타로 중국, 대만, 태국과 함께 공동 2위에 올랐다.

선두 싱가포르는 8언더파 132타를 기록했다. 이번 대회 여자 골프에는 43명이 출전했으며, 4라운드 합산 성적으로 개인전과 단체전 메달을 가린다. 2라운드는 다음달 1일 오전 6시 30분 시작한다.

football1229@newspim.com