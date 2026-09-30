[2026AG] 권순우, 무릎 통증으로 단식 3회전 기권…한국 테니스 남녀 단식 전멸

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 남자 테니스 간판 권순우(충남체육회)가 왼쪽 무릎 통증으로 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 단식 3회전에서 기권했다. 권순우까지 탈락하면서 한국은 남녀 단식에서 모두 자취를 감췄다.

권순우는 30일 일본 나고야 히가시야마 공원 테니스센터에서 열린 대회 남자 단식 3회전에서 쿠모윤 술타노프(우즈베키스탄)를 상대하다 1세트 게임 스코어 0-3으로 뒤진 상황에서 경기를 포기했다.

[서울=뉴스핌] 2026 데이비스컵 최종 본선 진출전 2라운드 인도와의 경기 1단식에서 승리한 뒤 포효하는 권순우. [사진=대한테니스협회]

경기 시작 11분 만이었다. 권순우는 경기 도중 왼쪽 무릎 통증을 호소했고 더 이상 경기를 이어가지 못했다.

권순우는 전날 남자 단식 2회전과 남자 복식 2회전을 잇달아 소화했다. 특히 우천으로 일정이 지연되면서 홍성찬(당진시청)과 함께 출전한 복식 경기는 30일 자정을 넘겨서야 끝났다.

권순우-홍성찬 조는 일본의 구스하라 유스케-나카가와 순스케 조에 1-2로 패해 복식에서도 탈락했다.

이어 하루도 지나지 않아 단식 3회전에 나섰지만 무릎 통증으로 경기를 마치지 못했다. 권순우의 기권으로 한국 선수들은 이번 대회 남녀 단식에서 모두 탈락했다.

홍성찬은 남자 단식 2회전에서 탈락했고, 여자 단식에 출전한 구연우(CJ제일제당)와 백다연(NH농협은행)도 나란히 2회전을 통과하지 못했다.

여자 복식에서도 악재가 발생했다. 박소현(강원도청)-정보영(안동시청) 조는 이날 예정됐던 2회전에 출전하지 못하고 기권했다. 박소현이 독감 증세로 경기를 소화하기 어려운 상태였던 것으로 전해졌다.

한국 테니스 대표팀은 이번 대회를 앞두고 최대 금메달 4개를 목표로 세웠지만 남녀 단식에서 모두 탈락하면서 목표 달성이 불가능해졌다.

football1229@newspim.com