[2026AG] 남자 25m 속사권총, 첫날 단체전 선두…윤서영·이건혁 개인 2·3위

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 사격 남자 25m 속사권총 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 첫날 단체전에서 선두를 달렸다.

윤서영, 이건혁, 송종호(IBK기업은행)로 구성된 한국은 30일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 대회 남자 25m 속사권총 개인전 본선 1단계 겸 단체전에서 합계 873점(엑스텐 28개)을 기록해 1위에 자리했다.

[서울=뉴스핌] 한국 남자 사격 25m 속사권총 대표팀 송종호. [사진=IBK 기업은행 사격단 홈페이지 캡쳐] 2026.09.30 football1229@newspim.com

중국이 870점으로 2위, 인도네시아가 861점으로 3위다. 한국은 중국에 3점 앞선 채 첫날 경기를 마쳤다.

개인전에서도 상위권에 두 명이 이름을 올렸다. 윤서영은 8초 사격에서 100점, 6초 사격에서 99점, 4초 사격에서 94점을 기록해 합계 293점(엑스텐 9개)으로 2위에 올랐다.

이건혁은 8초 사격 98점, 6초 사격 100점, 4초 사격 94점을 합쳐 292점(엑스텐 8개)으로 3위를 차지했다.

선두는 297점(엑스텐 12개)을 기록한 중국의 수롄보판이다. 송종호는 288점(엑스텐 11개)으로 10위에 자리했다.

25m 속사권총은 이틀 동안 총 60발을 쏜다. 첫날 8초·6초·4초 사격에서 각각 10발씩 총 30발을 쏘고, 10월 1일 같은 방식으로 나머지 30발을 소화한다.

두 날의 개인전 점수를 합산해 단체전 메달 색깔을 가리고, 개인전에서는 최종 상위 8명이 결선에 진출한다.

한국은 단체전 금메달과 함께 개인전에서도 복수 결선 진출을 노린다.

한편 안대명-이보나(대한항공) 조가 출전한 산탄총 트랩 혼성 단체전에서는 133점으로 7위에 머물러 결선 진출에 실패했다.

football1229@newspim.com