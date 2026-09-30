[2026AG] '배준호 결승골' 이민성호, 중국 2-1 제압…남자축구 AG 4연속 결승행

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 23세 이하(U-23) 축구대표팀이 중국에 역전승을 거두고 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승에 진출했다. 사상 첫 남자축구 4회 연속 금메달까지 한 경기만 남겨뒀다.

이민성 감독이 이끄는 한국은 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 대회 남자축구 준결승에서 중국을 2-1로 꺾었다.

[오사카 로이터=뉴스핌] 한국 U-23 축구대표팀이 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 준결승에서 중국을 2-1로 꺾었다. 2026.09.30 football1229@newspim.com

전반 22분 왕위둥에게 선제골을 허용했지만 전반 33분 이영준(그라스호퍼)이 동점을 만들었고, 후반 37분 배준호(스토크시티)가 헤더로 역전 결승골을 터뜨렸다.

한국은 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우 대회에 이어 4회 연속 아시안게임 결승에 올랐다. 남자축구 아시안게임 최다 우승국인 한국은 통산 7번째 금메달이자 사상 첫 4연패에 도전한다.

결승은 10월 3일 오후 7시 30분 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린다. 상대는 우즈베키스탄-일본 준결승 승자다.

이날 한국은 이영준을 최전방에 세웠고 엄지성(스완지시티), 배준호, 이현주(아로카)를 2선에 배치했다. 이승원(강원)과 황도윤(서울)이 중원을 구성했고 최석현(울산), 김지수(브렌트퍼드), 신민하(강원), 배현서(경남)가 포백을 맡았다. 골문은 김준홍(수원)이 지켰다.

주장이자 와일드카드인 이기혁(강원)은 발 쪽 염증으로 선발에서 제외돼 벤치에서 경기를 시작했다. 주장 완장은 엄지성이 대신 찼다.

[오사카 로이터=뉴스핌] 한국 U-23 축구대표팀이 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 준결승에서 중국을 2-1로 꺾었다. 2026.09.30 football1229@newspim.com

한국은 초반부터 세트피스를 통해 중국의 골문을 노렸지만 촘촘하게 5백으로 내려선 중국 수비를 좀처럼 뚫지 못했다. 오히려 전반 22분 선제골을 내줬다.

중앙 공간이 열린 틈을 타 우시가 센터서클 부근에서 수비 뒷공간으로 로빙 패스를 보냈고, 왕위둥이 가슴으로 공을 받은 뒤 페널티지역 왼쪽으로 침투해 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

한국은 11분 만에 균형을 맞췄다. 전반 33분 엄지성이 올린 코너킥을 이영준이 헤더로 연결해 1-1을 만들었다. 조별리그 도중 대표팀에 합류한 이영준은 베트남과의 8강전 멀티골에 이어 이번 대회 3호골을 기록했다.

한국은 후반 시작과 함께 이현주 대신 강상윤(전북)을 투입하며 변화를 줬다. 강상윤을 공격형 미드필더로 배치하고 배준호를 오른쪽 측면으로 이동시켰다.

하지만 중국의 밀집 수비를 뚫는 데 애 먹었다. 후반 34분에는 무탈리푸 이밍카리의 크로스를 김지수가 머리로 걷어내는 과정에서 공이 골문 옆으로 벗어나며 자책골 위기를 넘겼다.

위기를 넘긴 한국은 3분 뒤 승부를 뒤집었다. 후반 37분 엄지성이 왼쪽 측면을 돌파한 뒤 문전으로 정확한 크로스를 올렸고, 배준호가 머리로 받아 넣어 2-1을 만들었다.

[오사카 로이터=뉴스핌] 한국 U-23 축구대표팀 배준호(왼쪽 첫 번째)이 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 준결승에서 중국을 2-1로 꺾었다. 2026.09.30 football1229@newspim.com

한국은 후반 44분 이영준 대신 수비수 박경섭(인천)을 투입하며 굳히기에 나섰고, 추가시간에는 배준호를 김명준(헹크)으로 교체하며 한 골 차 리드를 지켰다.

이번 승리로 최근 연령별 대표팀에서 이어졌던 중국전 2연패도 끊었다. 한국은 지난해 3월 옌청 국제 친선대회에서 중국에 0-1로 패했고, 같은 해 11월 판다컵에서도 0-2로 졌다. 이번 아시안게임에서는 와일드카드와 유럽파가 가세한 가운데 중국을 꺾고 결승행 티켓을 따냈다.

football1229@newspim.com