[2026AG] 男 컴파운드, 동메달 결정전 대만에 1점차 패배...AG 단체전 사상 첫 '노메달'

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 남자 컴파운드 양궁 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 8년 만의 정상 탈환에 실패한 데 이어 동메달마저 놓쳤다. 아시안게임 단체전에서 메달을 획득하지 못한 것은 이번이 처음이다.

최용희, 김종호(이상 현대제철), 최은규(울산남구청)로 구성된 한국은 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 대회 양궁 컴파운드 남자 단체전 동메달 결정전에서 대만에 233-234로 패했다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 양궁 남자 대표팀 최용희(오른쪽 첫 번째)가 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 대회 양궁 컴파운드 남자 단체전 대만과의 동메달 결정전에서 활을 쏘고 있다. 2026.09.30 football1229@newspim.com

앞서 준결승에서 디펜딩 챔피언 인도에 229-236으로 패했던 한국은 최종 4위로 대회를 마쳤다.

준결승부터 쉽지 않았다. 한국은 인도와의 준결승 1엔드에서 58점을 기록했지만 인도가 6발을 모두 10점에 꽂으며 60점을 기록해 2점 차로 뒤졌다.

2엔드에서도 한국은 57점에 그쳐 중간 합계 115-119로 격차가 벌어졌다. 3엔드에서는 한국이 56점에 머문 반면 인도가 59점을 보태면서 점수 차가 171-178, 7점까지 벌어졌다.

한국은 마지막 4엔드에서 58점을 기록했지만 승부를 뒤집지 못하고 229-236으로 패했다. 이로써 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만의 금메달 도전도 무산됐다.

한국은 이어진 동메달 결정전에서 대만을 상대로 명예 회복에 나섰다. 1엔드에서 58-59로 한 점 뒤졌고, 2엔드에서는 57점에 그치며 중간 합계 115-118로 밀렸다.

3엔드에서 반격했다. 한국은 59점을 쏜 반면 대만이 57점에 그치면서 174-175, 한 점 차까지 추격했다. 하지만 마지막 4엔드에서도 역전에 실패했다.

한국은 6발 가운데 5발을 10점에 명중시키며 59점을 기록했지만 대만도 59점을 쏴 격차가 유지됐다. 결국 한국은 233-234, 단 한 점 차로 동메달을 놓쳤다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 양궁 남자 대표팀 김종호가 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 대회 양궁 컴파운드 남자 단체전 대만과의 동메달 결정전에서 활을 쏘고 있다. 2026.09.30 football1229@newspim.com

한국 남자 컴파운드는 이 종목이 처음 도입된 2014 인천 아시안게임에서 은메달을 획득했다. 2018 자카르타·팔렘방 대회에서는 최용희, 김종호, 홍성호가 결승에서 인도를 슛오프 끝에 꺾고 금메달을 차지했다.

2022 항저우 대회에서는 다시 인도와 결승에서 만나 230-235로 패하며 은메달을 획득했다. 앞선 세 차례 대회에서 모두 결승에 올라 메달을 따냈던 한국은 이번 대회에서는 준결승과 동메달 결정전에서 연달아 패하며 처음으로 시상대에 오르지 못했다.

한국 컴파운드는 이날 단체 종목에서 금메달을 추가하지 못했다. 박정윤(창원시청)-최용희가 혼성 단체전에서 은메달을 획득했고, 강연서(성사중), 박정윤, 박예린(한국체대)이 나선 여자 단체전은 동메달을 차지했다.

최용희와 김종호는 10월 1일 남자 개인전 8강에서 다시 메달 획득에 도전한다.

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