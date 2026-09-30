[2026AG] '맏형' 문도엽, 남자 골프 1R 4언더파 공동 3위 '굿샷'

김주형 3언더파 공동 4위·김성현 2언더파 공동 9위...한국 단체 공동 2위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 문도엽이 2026 아이치·나고야 아시안게임 골프 첫날부터 상위권에 이름을 올리며 금메달 사냥을 향해 산뜻한 발걸음을 내딛었다.

남자 골프대표팀 '맏형' 문도엽은 30일 일본 아이치현 가스가이 컨트리클럽 동코스(파70)에서 열린 대회 남자 골프 1라운드에서 보기 없이 버디만 4개를 낚으며 4언더파 66타를 기록했다. 선두권에 1타 차 뒤진 공동 3위로 대회를 시작하며 개인전 메달 청신호를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 문도엽. [사진=KPGA] 2026.09.30 psoq1337@newspim.com

문도엽은 6번홀(파4)에서 첫 버디를 잡아내며 전반을 1언더파로 마친 뒤, 후반 들어서 매서운 집중력을 발휘했다. 13번홀(파5)에 이어 15번(파3)과 16번 홀(파4)에서 연속 버디를 몰아치며 단숨에 상위권으로 도약했다.

미국프로골프(PGA) 투어에서 맹활약 중인 김주형도 순항했다. 미국에서 열린 프레지던츠컵을 마친 뒤 곧바로 일본으로 이동하는 강행군과 시차 적응의 어려움 속에서도 버디 5개와 보기 2개를 묶어 3언더파 67타를 쳐 공동 4위에 올랐다. 김주형은 전반 2번과 9번 홀에서 타수를 줄였고, 후반 13번 홀과 15~16번 홀 연속 버디로 상승세를 탔다. 함께 출전한 김성현은 이글 1개와 버디 3개, 보기 3개를 기록하며 2언더파 공동 9위로 첫날을 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김주형. [사진=로이터] 2026.09.30 psoq1337@newspim.com

항저우 대회에 이어 단체전 2연패를 노리는 한국은 순조로운 팀워크를 증명했다. 매 라운드 상위 2명의 성적을 합산하는 단체전에서 한국은 문도엽과 김주형의 기록을 묶어 합계 7언더파를 마크했다. 9언더파를 합작한 홈팀 일본에 이어 중국과 함께 공동 2위에 자리했다.

이날 오후 1시 45분 현재 여자부 경기가 진행 중이며 한국은 양윤서와 김규빈, 박서진이 출전해 경기를 펼치고 있다.

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