괴산 청천환경버섯축제 10월 9일 개막…버섯 향기 가득한 가을 축제

AI 핵심 요약beta
- 청천환경버섯축제가 다음달 9일부터 10일까지 열린다
- 청천면축제추진위가 청정 자연과 농특산물 홍보를 위해 마련했다
- 버섯퀴즈·경매·공연 등 체험행사가 다채롭게 진행된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군 청천면의 대표 축제인 '2026 청천환경버섯축제'가 다음 달 9일부터 10일까지 이틀간 청천면 버섯랜드 광장 일원에서 열린다.
청천면축제추진위원회가 주관하고 괴산군과 한국수력원자력㈜이 후원하는 이번 축제는 '가을 숲에서 놀자! 버섯 향기 따라 청천으로!'를 주제로 청천면의 청정 자연환경과 우수 농특산물을 알리기 위해 마련됐다.
청천환경버섯축제는 문장대 용화온천 개발 저지 활동을 통해 30여 년간 지켜온 지역의 자연환경을 되새기고 청정 자연에서 자란 버섯과 농특산물의 우수성을 알리기 위해 매년 개최되고 있다.
올해는 청년협동조합 오롯이 참여하는 체험형 플리마켓 '복복장'을 새롭게 선보인다. 이와 함께 버섯퀴즈대회, 우수 농산물 깜짝 경매, 면민가요제, 치어 방류 행사 등 다양한 프로그램이 진행된다.
행사장에는 농특산물 판매장과 먹거리장터가 운영되며 초대가수 황민우의 특별공연도 마련돼 축제 분위기를 더할 예정이다.
서해구 축제추진위원장은 "청천의 아름다운 자연과 버섯을 알리는 것은 물론 방문객들이 뜻깊은 추억을 만들 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다"며 "가을 향기 가득한 청천에서 즐거운 시간을 보내길 바란다"고 말했다.
baek3413@newspim.com