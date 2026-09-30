제천 청풍호 바람달정원, 10월 한 달간 특별개장

AI 핵심 요약beta
- 충북도는 30일 청풍호 바람달정원을 10월 한 달 특별개장했다.
- 특별개장은 2027년 3월 정식 개장 전 운영 점검을 위해 마련했다.
- 주말 체험과 버스킹, 인증 이벤트도 함께 진행했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 청풍호의 가을 풍경을 즐길 수 있는 '청풍호 바람달정원'을 10월 한 달간 특별개장한다.
충북도는 정식 개장에 앞서 청풍호 바람달정원을 10월 1일부터 31일까지 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 개방한다고 30일 밝혔다.
이번 특별개장은 2027년 3월 정식 개장을 앞두고 관람객 동선과 시설 운영 방식 등을 점검하기 위해 마련됐다. 관람객들은 청풍호의 단풍과 국화, 은빛 억새가 어우러진 가을정원을 미리 만나볼 수 있다.
주말에는 정원체험과 문화공연도 열린다. 매주 토·일요일에는 제천시 시민정원사협회와 함께하는 다육식물 화분 만들기 등 체험 프로그램을 운영하며 토요일에는 중앙 전망데크에서 지역 예술인들의 버스킹 공연을 선보인다.
정원 방문객을 위한 사진 인증 이벤트와 연인·가족·친구가 추억을 남길 수 있는 '사랑의 자물쇠' 행사도 진행한다.
박경애 충북도 정원문화과장은 "청풍호의 아름다운 풍광과 가을정원이 어우러진 바람달정원에서 특별한 가을의 정취를 즐기길 바란다"고 말했다.
청풍호 바람달정원은 제천시 청풍면 청풍대교 인근의 용도 폐지된 청풍교를 활용해 조성됐다. 충북도는 이번 특별개장 운영 결과를 토대로 시설과 운영 방식을 보완한 뒤 2027년 3월 정식 개장할 예정이다.
baek3413@newspim.com