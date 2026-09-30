전국 31개 기초지자체 탄소중립지원센터 연대…전주서 협의체 출범

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전주시탄소중립지원센터 대표기관 참여…23개 센터 현장 참석해 협력 기반 마련

연 2~3회 정기 세미나·공동연구 추진…정책·데이터·사업 경험 공유 및 정책 연계 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전국 31개 기초지자체 탄소중립지원센터가 지역별 탄소중립 정책의 실행력을 높이고 정책 경험을 공유하기 위한 전국 단위 협력체계를 구축했다.

전주시탄소중립지원센터는 30일 전주소통협력센터에서 '전국 기초지자체 탄소중립지원센터 협의체 발족식 및 제1차 세미나'를 개최했다고 밝혔다.

전국 기초지자체 탄소중립지원센터 협의체 발족[사진=전주시]2026.09.30 lbs0964@newspim.com

이번 행사는 전국 기초지자체 탄소중립지원센터 간 협력 기반을 공식화하고 지역 탄소중립 정책의 실행력을 높이기 위한 전국협의체 출범을 위해 마련됐다. 협의체에는 전주시탄소중립지원센터를 대표기관으로 전국 31개 기초지자체 센터가 참여했으며 이 가운데 23개 센터가 발족식에 참석했다.

행사는 협의체 발족 취지와 운영 방향 공유, 협의체 구성·운영을 위한 업무협약 안건 설명, 참여기관 간 MOU 체결 기념촬영, 운영 방안 논의 순으로 진행됐다. 전국협의체는 앞으로 기초지자체 탄소중립지원센터 간 정책과 데이터, 사업 경험을 공유하고 정기적인 교류와 공동 협력을 통해 지역 탄소중립 정책의 실효성과 확산성을 높일 계획이다.

센터 운영 경험과 정책 실행 모델을 상호 공유해 센터 운영의 안정성과 전문성을 높이고 중앙정부와 광역·기초지자체 간 탄소중립 정책 연계 기반 마련에도 협력한다.

제1차 세미나에서는 전주시탄소중립지원센터와 나주시탄소중립지원센터의 운영 사례와 주요 사업을 공유했다. 이어 참석기관 간 질의응답과 종합토론을 통해 협의체 운영 방향과 공동 협력 과제를 논의했다.

전국 광역지자체 탄소중립지원센터와 한국환경연구원, 경기환경에너지진흥원 등 관계기관도 참석해 기초지자체 탄소중립 정책 추진 경험과 협력 방향을 공유했다.

협의체는 연 2~3회 정기 세미나 개최를 원칙으로 운영한다. 세미나에서는 센터별 정책·사업 사례와 운영 경험, 연구 결과, 공통 현안, 정책 실행 과정의 문제점과 개선 방안 등을 다룰 예정이다.

주요 협력 분야는 기초지자체 탄소중립 정책 및 사업 사례 공유, 센터 운영 방식과 사업 추진 경험 공유, 공동연구 및 공동사업 검토, 정책·데이터·연구성과·교육자료 등 실무자료 공유, 중앙정부와 광역 탄소중립지원센터 및 유관기관과의 정책 연계 등이다.

lbs0964@newspim.com