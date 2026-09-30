충북농협, 하반기 농축협 신규직원 동시채용…10월 7일까지 접수

AI 핵심 요약beta
- 충북농협이 30일 하반기 신규직원 채용에 나섰다
- 지원서는 다음 달 7일까지 농협채용 홈페이지로 받는다
- 최종 합격자는 12월 18일 발표할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북농협이 지역 농업·농촌을 이끌 청년 인재 확보와 일자리 창출을 위해 하반기 농축협 신규직원 채용에 나선다.
충북농협은 '2026년 하반기 농축협 신규직원 동시채용'을 실시하고 다음 달 7일까지 농협채용 홈페이지를 통해 지원서를 접수한다고 30일 밝혔다.
채용 절차는 서류심사와 필기시험, 면접시험, 신체검사 순으로 진행되며 최종 합격자는 12월 18일 발표할 예정이다.
응시 가능 주소지는 본인 또는 부·모 중 1명의 주민등록상 주소지를 기준으로 하며, 세부 지원 자격과 모집 분야는 채용 공고를 통해 확인할 수 있다.
농협중앙회 충북본부는 매년 지역·품목 농축협의 위임을 받아 신규직원 동시채용을 진행하고 있으며 올해 상반기에는 53명을 선발했다.
이용선 충북농협 총괄본부장은 "농업·농촌에 대한 이해와 열정을 갖춘 인재들이 농협과 함께하기를 기대한다"며 "공정하고 투명한 채용을 통해 지역 농업과 농촌 발전에 기여할 인재를 선발하겠다"고 말했다.
자세한 채용 일정과 지원 방법은 농협채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.
baek3413@newspim.com