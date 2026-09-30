군산항~부산항 피더항로 첫 운항…연간 1만2000TEU 신규 물동량 확보

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2700톤급·170TEU '재원니케'호 투입…월 5항차·월 1000TEU 컨테이너 처리

내항화물 지원 1TEU당 4만원 확대…반기 2000TEU 이상 처리시 1억원 장려금

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 군산시, 군산지방해양수산청, 군산컨테이너터미널과 함께 추진한 군산항~부산항 피더항로가 30일 첫 운항에 들어가며 군산항 신규 물동량 확보와 도내 기업의 물류비 절감에 나섰다.

전북자치도는 이날 군산항과 대형 환적항을 연결하는 피더항로가 첫 운항을 시작했다고 밝혔다. 피더항로는 중소형 선박을 이용해 지역 항만과 대형 환적항을 연결하는 방식이다.

군산항~부산항 피더항로 첫 운항[사진=전북자치도]2026.09.30 lbs0964@newspim.com

도와 군산항 포트세일단은 항로 운영선사인 SCL(Supply Chain Logistics)과 항로 개설을 협의했다. 이와 함께 군산지역 입주기업을 대상으로 직접 포트세일즈를 진행하며 신규 물동량 확보에 나섰다.

SCL은 최근 2700톤급, 170TEU 규모의 '재원니케'호를 확보해 이날 첫 운항에 투입했다. 재원니케호는 월 5항차 운항하며 항차당 약 200TEU, 월 1000TEU의 컨테이너 화물을 처리할 계획이다. 항차당 물량은 수입 170TEU, 수출 30TEU 규모다.

월 1000TEU는 군산컨테이너터미널 전체 월 물동량 약 2000TEU의 절반에 해당한다. 항로가 안정적으로 운영될 경우 연간 1만2000TEU, 약 18만톤의 신규 물동량 확보가 가능할 것으로 도는 전망하고 있다.

운항 초기에는 부산신항 선석 확보 여건과 유류비 등을 고려해 부산~광양 구간을 철도로 운송하고 광양~군산 구간은 피더선으로 연결한다.

이후 2027년 상반기 부산신항 피더선 전용터미널이 개장하면 부산~군산 직항 피더항로로 단계적으로 전환해 수송시간과 물류비를 줄일 계획이다.

이번 항로 개설을 통해 부산항 등 대형 항만 이용을 위해 육상운송에 의존했던 도내 수출입 기업의 물류비 부담이 완화되고 군산항의 물류 경쟁력도 높아질 것으로 기대된다.

전북자치도와 군산시는 피더항로의 안정적인 정착을 위해 화물유치 인센티브도 확대한다. 내항화물 선사 지원단가는 기존 1TEU당 1만 원에서 4만 원으로 늘리고 반기별 2000TEU 이상 처리할 경우 1억 원의 항로개설 장려금을 지원할 계획이다.

lbs0964@newspim.com