순창군·교육지원청, 교육발전 협력 강화…'찾고 머무는' 지역 조성

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농촌유학·어학·진로진학센터·교육혁신선도지역 공모 등 주요 교육 현안 논의

교육발전특구 3년 차 추진상황 점검…AI·디지털 교육 대응·학교 현장소통 강화

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 지역 교육 경쟁력을 높이고 학생과 학부모가 체감할 수 있는 교육환경을 조성하기 위해 순창교육지원청과 협력 방안을 논의했다고 30일 밝혔다.

순창군은 전날 순창교육지원청 대회의실에서 교육행정협의회를 열고 지역 교육 발전과 주요 교육 현안을 공유했다. 이날 협의회에는 순창군과 순창교육지원청 관계자들이 참석해 교육환경 개선을 위한 협력 방안을 논의했다.

교육행정협의회[사진=순창군]2026.09.30 lbs0964@newspim.com

주요 안건으로는 농촌유학 활성화를 비롯해 어학 및 진로진학센터 운영, 교육혁신선도지역 공모 추진, 창의예술 미래공간 조성 등이 다뤄졌다.

특히 학령인구 감소와 지역소멸 위기에 대응하고 학생 맞춤형 진로·적성 교육과 AI·디지털 교육 등 변화하는 교육환경에 발맞추기 위해 학교 현장과의 소통을 강화하기로 했다. 양 기관은 지역 교육 발전을 위해 협력체계를 더욱 공고히 한다는 데 뜻을 모았다.

올해 지정 3년 차를 맞은 교육발전특구 사업의 추진 상황과 성과도 점검했다. 그동안의 성과가 지속 가능한 지역 교육 혁신으로 이어질 수 있도록 향후 사업 추진 방향과 기관 간 협력 방안도 논의했다.

허인석 순창교육장은 "빠르게 변화하는 교육환경 속에서 지역 교육 발전을 위한 지자체와의 협력은 무엇보다 중요하다"며 "군과 긴밀히 소통해 학생들이 행복하게 꿈을 키우고 지역과 함께 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

최영일 순창군수는 "군과 교육지원청이 힘을 모아 학생들에게 더 많은 배움의 기회를 제공할 수 있도록 학교 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이겠다"며 "아이들이 배우며 꿈을 키우는 순창, 교육이 강점이 돼 찾아오고 머물고 싶은 순창을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

순창군은 이날 협의회에서 오는 10월 15~18일 열리는 '제21회 순창장류축제'를 안내하고 학생과 학부모 등 교육가족의 관심과 참여를 요청했다.

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