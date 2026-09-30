전북교육청, 내년 중등교사 267명 선발…내달 12~16일 원서접수

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 30일 2027학년도 중등교사 267명 선발을 공고했다.
- 중등교사 167명 등 6개 분야를 뽑고 장애인 22명도 포함했다.
- 원서는 10월 12일부터 16일까지 받고 11월 28일 1차 시험을 치른다.
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제1차 시험 11월 28일·제2차 내년 1월 진행…최종 합격자 내년 2월 5일 발표
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 2027학년도 공립 중등학교 교사와 보건·사서·전문상담·영양·특수교사 임용시험을 통해 267명을 선발한다고 30일 밝혔다.
전북교육청은 이날 도교육청 누리집을 통해 '2027학년도 중등학교교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 선정 경쟁시험 시행계획'을 공고했다.
분야별 선발 예정 인원은 ▲중등학교교사 167명(장애 13명 포함) ▲보건교사 26명(장애 2명 포함) ▲영양교사 12명(장애 1명 포함) ▲사서교사 6명(장애 1명 포함) ▲전문상담교사 24명(장애 2명 포함) ▲특수(중등)교사 32명(장애 3명 포함)이다. 전체 선발 인원 가운데 장애인 구분모집은 22명이다.
전체 선발 규모는 지난해보다 59명 감소했다. 중등학교 교사는 115명 줄었지만 보건교사는 15명, 영양교사 2명, 사서교사 3명, 전문상담교사 15명, 특수(중등)교사 21명 각각 증가했다.
사립학교 교사 임용시험은 48개 법인이 178명 선발을 도교육청에 위탁했다. 위탁 선발 인원은 지난해보다 44명 감소했으며 제1차 시험은 공립 임용시험과 함께 전북교육청이 실시한다.
응시원서는 10월 12일 오전 9시부터 16일 오후 6시까지 5일간 '온라인 교직원 채용시스템'을 통해 접수한다. 제1차 시험은 11월 28일 치러지며 합격자는 12월 29일 오전 10시에 발표한다.
제2차 시험은 2027년 1월 14일 실기평가를 시작으로 1월 20일 수업실연, 1월 21일 교직적성 심층면접 순으로 진행된다. 최종 합격자는 2027년 2월 5일 발표할 예정이다.
응시 자격과 과목별 선발 인원, 시험 일정 및 세부 절차 등은 전북교육청 누리집 '알림마당-고시/공고'에 게시된 시행계획 공고문에서 확인할 수 있다.
lbs0964@newspim.com