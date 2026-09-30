전북교육청, 시애틀서 국제교육 협력 강화…'전북유학' 홍보

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시애틀한국교육원·페더럴웨이 교육구 등 방문…한국어교육·학생교류 협력 논의

해외 청소년 대상 '11일 전북유학' 체험캠프 소개…현지 학교 이사회 승인 요청

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 미국 시애틀 지역 교육기관들과 한국어교육과 학생교류 협력을 강화하고 해외 청소년의 전북유학 참여 확대를 위한 국제교육 기반 구축에 나섰다고 30일 밝혔다.

천호성 교육감을 단장으로 한 전북교육청 방문단은 28~29일(현지시간) 시애틀한국교육원과 페더럴웨이 교육구, 올림픽뷰 초·중학교, 디케이터 고등학교, 워싱턴대학교 등을 찾아 한국어교육 지원과 학생 교류, 전북유학 활성화를 위한 협력 방안을 논의했다.

시애틀 한국교육원 업무협약[사진=전북교육청] 2026.09.30 lbs0964@newspim.com

방문단은 첫 일정으로 시애틀한국교육원과 업무협약을 체결하고 한국어교육을 기반으로 국제교육 교류를 확대하는 한편 전북교육청과 현지 교육기관 간 지속적인 교육협력 네트워크 구축에 힘을 모으기로 했다.

특히 전북교육청은 현지 학생들이 전북의 학교와 문화를 직접 경험할 수 있는 '전북유학' 프로그램을 소개하고 해외 청소년들의 전북유학 및 연수 참여 확대를 위한 협력을 요청했다.

29일에는 페더럴웨이 교육구와 올림픽뷰 공립학교를 방문해 미국 공교육 현장의 한국어교육 우수 사례를 살펴보고 학생 교류와 전북유학 프로그램 운영 방안에 대한 현지 의견을 들었다.

이 자리에서 방문단은 재외동포를 포함한 해외 청소년을 대상으로 '전북에서 만나는 11일, 전북과 함께 미래를 잇는 시간'을 주제로 한 전북유학 단기 체험캠프를 집중적으로 설명했다.

천 교육감은 페더럴웨이 교육감에게 현지 학생들의 캠프 참여를 위한 이사회 승인을 요청했으며 데니 파이퍼 페더럴웨이 교육감은 긍정적인 검토를 약속했다.

전북유학 단기캠프는 해외 청소년들이 전북 학생들과 함께 수업에 참여하고 한옥 생활과 전통예술, 향토음식 등을 체험하면서 한국의 문화와 정서를 이해할 수 있도록 구성한 맞춤형 프로그램이다.

또 전북의 교육환경과 다양한 K-콘텐츠를 경험하며 자신의 미래를 설계하고 단기 체험을 중장기 전북유학으로 연결할 수 있도록 하는 데 중점을 두고 있다.

방문단은 올림픽뷰 공립학교 학생들의 한국어 수업을 참관하고 학부모를 포함한 학교 관계자들과 한국어교육의 필요성과 국제교류 확대 방안도 논의했다.

패더럴웨이 교육청 방문[사진=전북교육청] 2026.09.30 lbs0964@newspim.com

이와 함께 전북교육청이 선정한 도서 100권을 기증해 현지 학생들이 한국어와 한국문화를 보다 가까이 접할 수 있도록 지원했다.

이 밖에도 현지 재외동포와 한글학교 관계자들을 만나 재외동포 차세대의 한국어교육 지원과 전북유학 프로그램 참여 확대, 전북교육청과 지역사회 간 지속적인 협력체계 구축 방안 등에 대해 의견을 나눴다.

천호성 교육감은 "해외 청소년들이 전북에서 생활하며 전북을 배우고 이해하는 동시에 미래의 가능성을 발견할 수 있도록 하는 것이 전북유학의 중요한 역할"이라며 "이번 방문을 계기로 현지 학교와 교육기관, 재외동포사회와 협력을 강화해 더 많은 학생들이 전북에서 배우고 성장할 수 있는 국제교육 교류의 기반을 넓혀가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com