'임실군민의 날' 내달 1일 개최…2000여명 화합 시간

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오전 9시 난타공연 시작…기념식·체육행사·노래자랑 등 화합 한마당

군민의 장 4개 부문·청소년의 장 2개 부문 시상…오후 4시까지 진행

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실군이 군민과 향우가 함께 어울리며 지역의 화합과 결속을 다지는 제64회 임실군민의 날 행사를 10월 1일 임실종합경기장 일원에서 개최한다고 30일 밝혔다.

임실군민의 날은 지역의 역사와 전통을 되새기고 군민 모두가 한마음으로 고향의 발전을 기원하는 대표적인 화합 행사다. 올해 행사에는 군민과 향우회원, 각급 기관·사회단체장 등 2000여명이 참석할 예정이다.

지난해 임실군민의 날 행사 모습[사진=임실군]2026.09.30 gojongwin@newspim.com

행사는 오전 9시 임실종합경기장 특설무대에서 난타공연을 시작으로 막을 올린다. 식전공연에 이어 오전 9시 30분부터 개회선언, 국민의례, 군민헌장 낭독 등이 진행되며 지역사회 발전과 군민 화합에 기여한 군민을 대상으로 '임실군민의 장' 시상식도 열린다.

올해 군민의 장은 문화체육장 강명자 임실군문화예술사, 공익새마을장 황의민 전 한국농업인연합회 임실군지부회장, 애향장 황성만 한수철판 대표, 효열장 김윤아 등 4개 부문 수상자에게 수여된다.

청소년을 격려하기 위한 '청소년의 장' 시상도 마련된다. 의(義)의장에는 한국영상대 정금희 학생, 지(智)의장에는 전주고 추예율 학생이 각각 선정돼 상을 받는다.

기념식 이후에는 군민들이 직접 참여하는 체육·문화행사가 이어진다. 체육대회는 민속경기와 장애인경기로 나눠 진행되며 고리걸기, 투호놀이, 제기차기, 단체줄넘기, 줄다리기 등 전통놀이를 통해 군민들이 함께 어울리는 시간을 갖는다.

군민들의 흥과 끼를 발산할 수 있는 노래자랑도 진행된다. 군은 이번 행사를 통해 군민과 향우들이 서로 소통하고 화합하며 임실군민이라는 공동체 의식을 되새기는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

제64회 임실군민의 날 행사는 10월 1일 오전 9시부터 오후 4시까지 임실종합경기장과 일원에서 진행된다.

한득수 군수는 "제64회 임실군민의 날은 군민과 향우가 한자리에 모여 고향에 대한 정을 나누고 임실의 미래를 함께 생각하는 뜻깊은 자리"라며 "모든 군민이 서로 존중하고 화합하면서 임실의 새로운 도약을 함께 만들어 갈 수 있도록 군정에 최선을 다하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com