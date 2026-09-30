강민아, 써브라임과 전속계약…새로운 도약 예고

AI 핵심 요약beta
- 배우 강민아가 30일 써브라임과 전속계약했다
- 강민아는 영화와 드라마서 폭넓은 연기활동을 이어왔다
- 써브라임은 강민아의 작품활동을 전폭 지원하겠다 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 강민아가 써브라임과 손잡고 새로운 출발에 나선다.
써브라임은 30일 강민아와 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 써브라임 측은 "다양한 작품을 통해 자신만의 캐릭터를 구축해온 강민아와 함께하게 돼 기쁘다"며 "배우로서 가진 역량을 여러 작품에서 펼칠 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"고 전했다.
강민아는 2009년 영화 '바다에서'로 데뷔한 이후 '통증', '남자가 사랑할 때', '히야', '박화영' 등에 출연하며 연기 경험을 쌓았다. 특히 '박화영'에서는 은미정 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다.
드라마에서도 꾸준히 활동했다. '장옥정, 사랑에 살다'에서 장옥정의 어린 시절을 연기한 데 이어 '선암여고 탐정단', '발칙하게 고고', '모두의 연애', '여신강림', '괴물', '멀리서 보면 푸른 봄', '가우스전자' 등 다양한 작품에 출연했다.
웹드라마를 통해서도 대중과 만났다. '에이틴2'에서 차아현 역을 맡아 이름을 알린 강민아는 '사당보다 먼 의정부보다 가까운 시즌2', '네 맛대로 하는 연애', '몽슈슈 글로벌하우스', '언어의 온도 : 우리의 열아홉', '막장 악녀' 등에서 활약했다.
지난 26일 종영한 라이프타임 토일드라마 '공감세포'에서는 걸그룹 출신 톱배우 유지안 역을 맡아 주연으로 극을 이끌었다.
아역부터 시작해 영화와 드라마, 웹드라마를 넘나들며 필모그래피를 쌓아온 강민아는 로맨틱 코미디부터 장르물까지 폭넓은 작품에서 연기 스펙트럼을 보여왔다.
moonddo00@newspim.com