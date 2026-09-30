39억 들인 제천 화산19통, 낡은 주거지에서 '안전한 마을'로 탈바꿈

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노후주택 18호·빈집 3동 정비…소방통로·옹벽·CCTV 등 생활 기반시설 확충

공유마당·쌈지공원·새뜰경로당 조성…주민 소통·공동체 활성화 기반 마련

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시 화산19통 일대가 노후주택 정비와 생활 기반시설 확충을 통해 안전하고 쾌적한 주거환경을 갖춘 마을로 탈바꿈했다.

제천시는 30일 화산19통 열린마당에서 '화산동 새뜰마을사업' 준공식을 개최했다고 밝혔다.

제천 화산동 새뜰마을사업 전경.[사진=제천시] 2026.09.30 choys2299@newspim.com

새뜰마을사업은 주거환경이 열악한 지역을 대상으로 생활 기반시설을 확충하고 주거환경을 개선해 주민들이 안전하고 쾌적하게 생활할 수 있도록 지원하는 정부 공모사업이다.

사업 대상지인 화산19통 일원은 30년 이상 된 노후 건축물이 밀집한 데다 기반시설이 부족한 지역으로 2020년 8월 집중호우 당시 사면 붕괴 피해가 발생하는 등 안전과 주거환경 개선이 필요한 곳이었다.

시는 2021년 국토교통부 공모사업에 선정된 이후 총 39억3700만 원을 투입해 생활 기반시설 개선, 위생·안전, 집수리, 주민역량 강화 등 4개 분야 사업을 추진했다.

주요 사업으로 노후주택 18호를 집수리하고 빈집 3동을 정비했다. 주민들을 위한 공유마당 2061㎡와 쌈지공원 203㎡를 조성했으며 소방통로 850㎡를 확보해 화재 등 재난 발생 시 대응 여건도 개선했다.

안전시설도 확충했다. 패널식 옹벽 70m와 석축을 정비하고 CCTV와 소화기함 등을 설치해 주민 안전을 강화했다.

이상천 시장은 준공식에서 "이번 사업으로 화산19통 일원이 안전하고 쾌적한 주거환경을 갖춘 마을로 새롭게 태어났다"며 "앞으로 시설 관리와 공동체 활성화가 주민 주도로 이어질 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com