포스코미술관 광양, '파노라마 워크' 준공 기념전 내달 6일 개막

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조성 과정부터 360도 광양 경관까지 전시장에 구현

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 포스코미술관 광양이 구봉산 체험형 조형물 '파노라마 워크' 준공을 기념해 조성 과정과 광양의 자연·산업 경관을 아카이브와 영상으로 선보이는 전시를 연다.

광양제철소는 오는 10월 6일부터 11월 28일까지 포스코미술관 광양에서 '파노라마 워크 : THE INFINITE LIGHT' 전시를 개최한다고 30일 밝혔다.

포스코미술관 광양 파노라마 워크 기념전 홍보물 [사진=광양제철소] 2026.09.30 chadol999@newspim.com

이번 전시는 광양의 자연과 예술가의 창의성 그리고 포스코의 기술력이 결합한 파노라마 워크의 기획부터 제작과 설치까지 전 과정을 하나의 여정으로 구성했다.

미술관 1층은 '하나의 약속'부터 '새로운 길'까지 4개 주제로 나눠 업무협약 체결과 공모 그리고 작가·설계사 선정 및 디자인 확정 과정을 거쳐 조형물이 설치되기까지의 기록을 소개한다.

2층에서는 파노라마 워크 정상에서 마주하는 광양만과 주변 자연 그리고 산업 경관을 사방의 영상과 전시 콘텐츠로 구현해 관람객이 360도 파노라마 풍경을 체험할 수 있도록 했다.

전시는 누구나 무료로 관람할 수 있으며 전시 해설은 포스코미술관 공식 홈페이지에서 사전 예약하면 된다.

포스코미술관 광양 관계자는 "파노라마 워크의 탄생 과정과 지역사회가 함께 만들어갈 미래를 공유하는 전시"라며 "시민들이 광양의 새 상징물과 도시 경관을 새롭게 만나는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

chadol999@newspim.com