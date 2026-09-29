'암살자(들)' 제작사 "중국 자본 유입 사실 전혀 없어"

AI 핵심 요약beta
- 하이브미디어코프가 29일 암살자들 중국 자본 유입설을 부인했다.
- 제작사는 국내 자본으로 독립 제작된 작품이라고 밝혔다.
- 암살자들은 역사 왜곡 논란 속에서 제작진이 이미 해명했다.
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주진우, 유튜브서 중국계 자본 연관 가능성 제기
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '암살자(들)' 제작사 하이브미디어코프가 일각에서 제기된 중국 자본 유입 주장에 대해 사실무근이라고 29일 밝혔다.
하이브미디어코프는 이날 입장문을 통해 "당사 및 영화 '암살자(들)'의 제작과 투자 과정에 중국 자본이 유입된 사실은 전혀 없다"고 밝혔다.
이어 "'암살자(들)'은 국내 제작진과 창작자들의 주도 아래 국내 자본으로 독립적으로 기획·제작된 작품"이라고 설명했다.
제작사는 작품을 둘러싼 비판과 다양한 의견은 존중한다면서도 투자 및 제작 자본과 관련해서는 사실과 다른 내용이 확산되지 않기를 바란다고 강조했다.
중국 자본 유입 주장은 전날 주진우 국민의힘 의원이 자신의 유튜브 채널에서 과거 하이브미디어코프의 투자 추진 보도를 언급하면서 제기됐다.
주 의원은 2023년 하이브미디어코프가 미래에셋증권PE와 CLSA캐피탈파트너스코리아 컨소시엄을 우선협상자로 선정해 400억원 규모의 투자를 추진했다는 당시 보도를 거론했다. 그러면서 중국계 자본과의 연관 가능성을 주장하고 국정감사에서 투자 경위 등을 살펴보겠다는 입장을 밝혔다.
이번 입장은 '암살자(들)'을 둘러싼 역사 왜곡 논란에 제작진이 전날 해명한 데 이어 나왔다.
'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 피격 사건을 소재로 한 작품이다. 극 중 일부 인물이 당시 박정희 대통령 측이나 중앙정보부가 사건을 계획했을 가능성을 가설로 제기하는 장면을 두고 국민의힘 등 일각에서 역사 왜곡이라는 비판이 제기됐다.
제작진은 지난 28일 입장문에서 특정한 역사적 결론을 새롭게 확정하거나 기존 사실을 부정·왜곡하기 위해 만든 영화가 아니라며, 특정한 정치적 목적을 두고 제작한 작품도 아니라고 밝혔다.
taeyi427@newspim.com