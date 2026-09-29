지프 '뉴 그랜드 체로키 L' 출시…3열 대형 SUV에 2.0 터보 적용

AI 핵심 요약beta
- 지프가 29일 뉴 그랜드 체로키 L을 국내 출시했다.
- 0L 터보로 바꾸며 출력과 토크를 높였다.
- 서밋 리저브를 우선 내놓고 가격은 1억1490만원이다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 지프가 5세대 그랜드 체로키의 부분변경 모델 '뉴 그랜드 체로키 L'을 국내 출시한다고 29일 밝혔다. 한국은 아시아·태평양 지역에서 신형 그랜드 체로키 L이 출시되는 유일한 시장이다.
가장 큰 변화는 파워트레인이다. 기존 3.6L V6 대신 2.0L 허리케인 4 터보 가솔린 엔진을 탑재했다. 최고출력은 329마력, 최대토크는 45.89kg·m로 기존보다 각각 15%, 31% 높아졌다. 복합연비는 7.9km/L다.
주행 성능을 위해 쿼드라-트랙 II 사륜구동 시스템과 전자식 리어 e-LSD, 차고를 조절하는 쿼드라-리프트 에어 서스펜션을 적용했다. 5가지 주행 모드를 지원하는 셀렉-터레인 시스템도 갖췄다.
차체는 3090mm의 휠베이스를 기반으로 3열 7인승 구조를 갖췄으며 최대 적재공간은 2395L다. 실내에는 12.3인치 센터 디스플레이와 조수석 전용 디스플레이, 19스피커 매킨토시 오디오, T맵 내비게이션 등을 적용했다.
국내에는 최상위 트림인 '서밋 리저브'를 우선 출시하며 가격은 1억1490만원이다.
chanw@newspim.com