한국타이어, 美 '레이싱 아메리카'에 5년간 타이어 독점 공급

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 29일 레이싱 아메리카와 5년 계약을 맺었다.
- 2027년부터 2031년까지 4개 시리즈에 타이어를 독점 공급한다.
- 현장 지원과 공동 마케팅으로 북미 공략을 넓히기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 미국 모터스포츠 전문기업 레이싱 아메리카와 손잡고 북미 모터스포츠 시장 공략을 확대한다.
한국타이어는 지난 25일(현지시간) 미국 테네시 공장에서 레이싱 아메리카와 5년간의 파트너십 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.
이번 계약에 따라 한국타이어는 2027년부터 2031년까지 레이싱 아메리카의 주요 4개 레이싱 시리즈에 레이싱 타이어를 독점 공급한다. 기술·엔지니어링과 현장 서비스도 지원한다.
미국 로드 레이싱 대회 '트랜스 암'과 스포츠카 레이싱 시리즈 '인터내셔널 GT'를 새롭게 후원하고, 2019년부터 이어온 '포뮬러 레이싱' 시리즈와의 파트너십도 갱신했다.
한국타이어는 대회 현장 브랜딩과 디지털·방송, 소셜미디어 등을 활용한 공동 마케팅도 진행해 북미 소비자와의 접점을 확대할 계획이다.
한국타이어는 현재 국제자동차연맹(FIA) 월드 랠리 챔피언십(WRC)을 포함해 전 세계 70여개 모터스포츠 대회에 레이싱 타이어를 공급하거나 참가팀을 후원하고 있다.
chanw@newspim.com