정원자산관리, 화장품 브랜드 오브페 런칭

AI 핵심 요약beta
- 정원자산관리가 29일 오브페를 런칭했다.
- 첫 제품으로 노바디노우즈 토일렛 퍼퓸을 내놨다.
- MOSI·AWA·NUBE 3종 향으로 출시했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 정원자산관리가 화장품 및 생활화학제품 브랜드 '오브페(AUBEFEE)'를 런칭했다. 오브페는 첫 제품 라인으로 '노바디노우즈 토일렛 퍼퓸' 라인을 선보였다.
노바디노우즈 토일렛 퍼퓸은 니치 향수의 향과 유리 용기 디자인을 적용한 제품이다. MOSI, AWA, NUBE 3종의 향으로 출시됐다. 화장실 사용 전 변기 물 표면에 분사하는 방식으로 악취를 차단하고, 사용 후에는 공간에 분사해 방향제로 사용할 수 있다.
이 제품은 10년 이상 경력의 수석 조향사가 조향한 3종의 향으로 구성됐다. 기존 토일렛 퍼퓸 제품과 달리 향수 컨셉의 용기로 디자인됐다.
부향률 60%의 프래그런스 오일 레시피를 사용했으며, 시간차를 두고 향기를 퍼뜨리는 더블 팝핑 효과를 적용했다. 회사 측은 이를 통해 적은 사용량으로도 풍부한 향을 경험할 수 있다고 설명했다. 회사, 학교, 학원, 여행지, 가정 등 다양한 공간에서 사용할 수 있도록 했다.
오브페 노바디노우즈 토일렛 퍼퓸은 오브페 공식 네이버 스마트스토어를 통해 구매할 수 있다. 향후 향을 추가하고 다양한 제품 라인을 출시할 예정이다.
whitss@newspim.com