포천시, 겨울철 자연재난 대비 체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 29일 겨울철 자연재난 대책을 내놨다.
- 오는 11월 15일부터 내년 3월 15일까지 제설체계를 가동했다.
- 재해 우려 지역 점검과 취약계층 안전관리도 강화했다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시가 겨울철 대설 등 자연재난으로 인한 피해를 줄이기 위해 사전 점검을 강화하고 신속·체계적인 대응체계 구축에 나선다고 29일 밝혔다.
포천시에 따르면 겨울철 자연재난 대책기간인 오는 11월 15일부터 내년 3월 15일까지 제설 대응체계를 운영하고 재해 우려 지역에 대한 사전 점검을 실시한다.
시는 대책기간에 앞서 제설 장비와 자재를 정비하고 기상 상황에 따른 단계별 대응체계를 마련한다.
대설 발생 시에는 제설 장비와 인력을 신속히 현장에 투입해 도로 통행 불편과 안전사고를 최소화할 계획이다.
이번 종합대책은 ▲24시간 비상 대응체계 구축 ▲재해 우려 지역 발굴·점검 ▲선제적 제설 대응체계 마련 ▲취약계층 안전관리 강화 ▲시민 제설 참여 확대 및 담당 직원 교육 등 5개 분야를 중심으로 추진된다.
포천시는 사전 대비기간 동안 제설 자재와 장비의 작동 상태를 점검하고 재해 우려 지역을 조사·정비한다.
주요 도로와 취약 구간에는 구간별 제설대책을 마련하고 강설 예보 단계부터 비상근무체계를 가동하는 등 기상 상황에 따른 단계별 대응을 강화할 방침이다.
재난 취약계층에 대한 안전관리도 강화해 시민들의 자율적인 제설 참여를 확대하고 담당 직원 교육을 실시해 행정과 시민이 함께하는 재난 대응체계를 구축할 예정이다.
포천시 관계자는 "겨울철 자연재난은 사전 대비가 무엇보다 중요하다"며 "철저한 사전 점검과 신속한 비상 대응을 통해 시민들이 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 재난 대응에 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com