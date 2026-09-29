세종시, 외국인 차량등록 '다국어 지원' 서비스

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 29일 외국인 차량등록 불편을 줄이는 서비스를 추진했다.
- 다음달 1일부터 안내서와 8개 국어 QR서식을 제공한다.
- 이전등록 등 6종 서식과 차량관리 정보를 지원했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 외국인의 차량등록과 관리 과정에서 발생하는 언어 불편을 줄이기 위해 다국어 지원 서비스를 추진한다.
29일 세종시차량등록사업소에 따르면 다음 달 1일부터 '외국인 차량등록·관리 안내서'를 배포하고 주요 차량등록 민원서식을 8개 국어로 제공하는 QR코드 서비스를 운영한다.
안내서는 외국인이 차량을 구입한 뒤 등록하고 관리하거나 매매할 때 필요한 정보를 이해하기 쉽게 담았다.
주요 내용은 차량 구입 준비와 신차 구입 후 등록 절차를 담은 '슬기로운 차량 구입', 자동차 종합검사와 의무보험, 차량 보유에 따른 세금·과태료, 민원서류 발급·재발급 등을 안내하는 '슬기로운 차량 관리', 이전등록이 필요한 경우와 등록 시 유의사항을 담은 '슬기로운 차량 매매' 등이다.
안내서는 조치원읍 세종시차량등록사업소와 보람동 세종시청 1층 민원실 내 차량등록사업소 지소, 세종시가족센터 등에서 확인할 수 있다.
차량등록사업소는 외국인이 차량등록 과정에서 겪는 의사소통 어려움과 민원서식 작성 오류 등을 줄이기 위해 올해 처음 다국어 민원서식 QR코드 서비스도 도입한다.
QR코드를 통해 제공되는 서식은 이전등록, 변경등록, 자동차등록원부 발급, 자동차등록증 재발급, 등록번호판 재발급 신청서와 자동차 양도증명서 등 총 6종이다.
각 서식은 영어, 중국어, 일본어, 베트남어, 우즈베크어, 러시아어, 캄보디아어, 필리핀어 등 8개 국어로 제공된다.
황미라 소장은 "외국인 시민들이 차량을 등록하고 관리하는 과정에서 언어 차이로 불편을 겪지 않도록 안내서를 마련했다"며 "앞으로도 외국인 민원인들이 차량 행정 서비스를 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 필요한 서비스를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com