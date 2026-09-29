경남도, '낙동강 물결따라 건강걷기' 행사…7천보 달성자 3600명 추첨

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 10월1일부터 31일까지 걷기 행사를 연다
- 도민은 워크온으로 참여해 하루 7000보를 채우면 응모했다
- 추첨으로 3600명에 5000원권, 상위 60명에 2만원권을 준다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = "가을 낙동강변 걸으며 건강 챙기세요"
경남도는 다음 달 1일부터 31일까지 '낙동강 물결따라 온라인 건강 걷기 행사'를 진행한다고 29일 밝혔다.
행사는 도민의 걷기 실천을 유도하고 심뇌혈관질환 예방과 관리를 지원하기 위해 마련됐다.
경남도민이면 누구나 참여할 수 있다. 참여자는 모바일 애플리케이션 '워크온'을 설치하고 회원가입한 뒤 '경상남도 낙동강 물결따라 온라인 건강걷기' 챌린지를 찾아 참여하면 된다.
앱을 실행한 상태에서 스마트폰을 소지하고 걸으면 걸음 수가 자동으로 기록된다.
행사 기간 중 하루라도 7000보를 달성한 참가자는 경남사랑상품권 5000원권 추첨에 응모할 수 있다. 도는 달성자 가운데 3천600명을 추첨해 상품권을 지급할 예정이다.
한 달간 누적 걸음 수가 많은 상위 60명에게는 경남사랑상품권 2만원권을 추가로 제공한다.
참가자는 낙동강변 산책 중 촬영한 사진을 행사 게시판에 올려 다른 참가자들과 공유할 수 있다. 사진 인증은 선택사항이며, 별도 보상은 없다.
정국조 보건행정과장은 "가을을 맞아 도민들이 일상에서 걷기를 실천하며 건강을 관리하길 바란다"고 말했다.
news2349@newspim.com