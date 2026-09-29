[인사] 대전 서구

AI 핵심 요약beta
- 10월 1일자 대전 서구 인사에서 최광옥 등 국·과장급 전보와 승진이 단행했다
- 5급부터 9급까지 직제개편과 전보, 신규, 복직 인사가 대규모로 이뤄졌다
- 동 행정복지센터와 시·도 전출입까지 포함해 조직 전반을 재편했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
10월 1일자
<4급>
▲문화교육국장 최광옥(전보) ▲민생경제국장 국현승(승진, 전보) ▲돌봄복지국장 안명옥(직제개편) ▲도시관리국장 최연주(직제개편) ▲생활민원국장 임인빈(전보) ▲환경녹지국장 조희선(전보)
<5급>
▲정책기획실장 이경(직제개편) ▲운영지원과장 정순영(전보) ▲구민주권과장 곽지연(직제개편) ▲스마트혁신과장 김해순(전보) ▲교육정책과장 윤미경(직제개편) ▲민생경제과장 안규만(전보) ▲일자리청년과장 홍유표(직제개편) ▲통합돌봄과장 김충회(전보) ▲생활보장과장 홍윤자(전보) ▲아동복지과장 송선희(전보) ▲공공시설과장 송수애(직제개편) ▲민원여권과장 신윤미(전보) ▲환경에너지과장 이상주(직제개편) ▲용문동장 윤태경(전보)
<6급>
▲정책기획실 김병열(전보), 박정규(직제개편), 성지은(〃), 윤원식(〃), 강재형(〃), 한연환(〃), 조세종(〃), 황유미(〃) ▲소통담당관 김희보(전보), 이보영(〃), 이지현(직제개편), 김귀남(〃), 정연흥(〃) ▲운영지원과 김원영(전보), 황진호(〃) ▲구민주권과 김기범(직제개편), 김래연(〃), 김의희(전보), 이상미(직제개편) ▲스마트혁신과 김영미(직제개편), 김유신(〃), 김천태(〃), 이혜선(〃), 홍서준(〃) ▲세정과 백영석(전보), 정영숙(〃) ▲세원관리과 김미연(전입), 최광석(전보), 최선영(〃) ▲문화체육과 서희옥(전보), 장윤창(〃), 진완종(전입) ▲교육정책과 김지숙(직제개편), 서희정(〃), 안양희(〃), 윤현경(〃), 이기준(〃), 나상미(전보) ▲민생경제과 김경옥(직제개편), 배철(〃), 서성원(〃), 임지영(〃), 강창섭(〃), 조현웅(〃), 이성규(복직), 김은영(전보), 이지은(〃) ▲일자리청년과 김진영(직제개편), 민선희(〃), 조경숙(〃), 신민재(〃), 윤건아(전보) ▲통합돌봄과 오민희(직제개편), 강윤희(〃), 박장익(〃), 이혜정(〃), 최은정(전보), 김선주(〃) ▲노인장애인과 김현희(전보), 남궁주영(〃), 노현경(〃), 임경묵(〃), 이지은(전입) ▲생활보장과 박서희(전보), 김민애(〃), 신혜선(〃), 이다건(복직), 김선미(직제개편), 오대진(〃) ▲아동복지과 박준용(복직, 10.4.자), 홍채순(전보) ▲성평등가족과 김신자(직무대리), 문라정(전보), 손명우(〃), 신윤정(직제개편), 정인숙(〃), 권기수(〃), 손민구(〃) ▲도시계획과 이태경(전보), 한숭민(〃), 허근영(〃), 박인식(〃) ▲공공시설과 이화중(직제개편), 김재환(〃), 민경복(〃), 민성기(〃), 이만욱(〃), 정소윤(전보), 신배승(〃), 한정환(〃), ▲재난안전과 윤종남(전보) ▲건설과 김영식(전보), 김종일(〃) ▲하수하천과 성시형(직무대리), 남영현(전보), 김창훈(〃), 원정연(〃) ▲민원여권과 박현희(전보), 양은실(〃) ▲교통과 김정일(전보), 이종혁(〃) ▲주차행정과 이영재(전보), 정태광(〃), 최지이(〃) ▲환경에너지과 김미정(직제개편), 박수현(〃), 임혜선(〃), 정삼례(〃), 김동희(〃), 신일순(〃), 배은희(전보), 임이랑(〃), 김주미(전입) ▲자원순환과 김재현(전보) ▲대전환경사업지방자치단체조합 임재덕(파견) ▲공원녹지과 김영후(전입) ▲건강증진과 강두경(전보), 고지원(전입) ▲정신의약과 박신자(전보) ▲감사위원회 허강(전보), 이지영(〃) ▲복수동 성기택(전보) ▲도마1동 이신애(전보) ▲도마2동 한재규(직무대리), 방경태(전보) ▲정림동 김동환(전보) ▲둔산1동 이수지(전보), 최은예(〃) ▲둔산3동 홍지연(전보) ▲내동 최미순(전보), 김윤정(〃) ▲갈마1동 류성렬(전보) ▲갈마2동 유지현(전보) ▲월평1동 최가림(전보) ▲만년동 정현주(전보) ▲가수원동 서지연(전보) ▲도안동 이재옥(전보) ▲관저2동 박성민(전보) ▲대전광역시 장주희(전출), 한성아(〃), 김기섭(〃), 백소연(〃), 정덕영(〃), 이수진(〃)
<7급>
▲정책기획실 강성경(직제개편), 권영혜(〃), 손윤효(〃), 이소영(〃), 이은선(〃), 정다연(〃), 이슬이(전보) ▲소통담당관 남승희(직제개편), 유창현(〃) ▲운영지원과 김호수(전보), 남길호(〃) ▲구민주권과 권오찬(전보), 정승인(〃), 조수진(〃), 김충수(직제개편), 노아림(〃), 손경순(〃), 이주현(〃), 박성수(〃), 석은자(〃) ▲스마트혁신과 김민경(직제개편), 최종래(〃), 김민성(전보), 배성호(〃), 박정도(복직) ▲세정과 김규리(전보), 서주희(〃), 강진희(〃) ▲세원관리과 장하나(전보) ▲문화체육과 김해인(전보), 김현선(〃) ▲교육정책과 이아랑(직제개편), 이영원(〃), 이혜정(〃), 장유정(〃) ▲도서관운영과 남현선(복직), 강우리(전보) ▲민생경제과 강소민(전보), 한충희(〃), 김설희(직제개편), 유지훈(〃), 이은영(〃), 임채은(〃), 정예진(〃), 최지예(〃), 정다영(〃), 정유리(〃) ▲일자리청년과 김현(전보), 남인영(〃), 이아라(〃), 배이지(직제개편), 전수빈(〃) ▲위생과 박슬기(전입), 유지현(〃), 김혜림(전보) ▲통합돌봄과 이동은(전보), 임주현(〃), 정지원(〃), 박은연(직제개편), 이민이(〃), 최시내(〃), 박영은(〃) ▲노인장애인과 이관수(전보), 김선희(〃) ▲생활보장과 송찬희(직제개편), 김민옥(〃), 김은민(〃), 김지숙(〃), 윤지욱(〃), 정연하(승진, 직제개편) ▲아동복지과 윤선영(전보), 양혜수(〃) ▲성평등가족과 조일준(전보), 조샘이(직제개편), 권영은(〃) ▲도시계획과 구승회(전보), 박세진(〃), 양진욱(〃), 임재영(〃) ▲공동주택과 유제형(전보) ▲공공시설과 김가희(직제개편), 이준수(〃), 최유진(전보), 이찬주(〃), 이우형(승진, 전보) ▲재난안전과 우희래(전보), 정우현(〃), 오유석(전입), 최지수(〃) ▲건설과 하태수(전보), 백두산(〃), 황의택(〃) ▲하수하천과 김미현(직제개편), 염현진(전보), 위백현(〃), 송영대(〃), 이성훈(〃) ▲교통과 성혜정(전보), 김형중(〃) ▲주차행정과 안민원(전보), 이장규(〃) ▲환경에너지과 조봉선(전보), 양수진(〃), 박일준(〃), 박나영(직제개편), 오현정(〃), 소하연(승진, 직제개편) ▲자원순환과 오주연(승진, 전보), 박정빈(전보), 김승준(〃), 김지영(승진), 이동윤(〃) ▲공원녹지과 최민혁(전보) ▲보건행정과 이기원(전보) ▲건강증진과 차지민(전입) ▲감사위원회 채영근(전보), 송준화(〃) ▲도마1동 유윤주(전입), 송명섭(전보) ▲도마2동 권민규(전보) ▲변동 김소연(전입), 최성균(전보) ▲용문동 최미진(전보), 하동건(전입) ▲탄방동 홍사연(승진, 전보), 장지연(복직) ▲둔산1동 윤지혜(복직), 조성부(전보), 이수지(전보) ▲둔산2동 김은지(전보), 이현준(〃) ▲괴정동 김민진(전보) ▲가장동 송하늘(전입), 조미숙(전보) ▲내동 지예나(전입) ▲갈마1동 김은태(복직) ▲갈마2동 유미리(승진,전보) ▲월평1동 유미은(전보), 윤성민(〃) ▲월평2동 이주연(전보) ▲월평3동 박성빈(전보) ▲가수원동 조용인(전보) ▲도안동 장건희(전보), 김준석(〃), 김경미(〃), 이여근(〃) ▲관저1동 김경민(승진, 전보) ▲관저2동 박병문(전입) ▲대전광역시 김민지(전출), 문비선(〃), 이하은(〃), 전영준(〃), 양사연(〃), 이수강(〃), 김한중(〃), 이순태(〃), 주민경(〃), 강수민(〃), 최은솔(〃) ▲경상북도 안동시 김진주(전출)
<8급>
▲정책기획실 김선인(직제개편), 김해인(〃), 이미희(〃) ▲소통담당관 이재현(직제개편), 이희녕(〃), 임은진(〃) ▲운영지원과 길경영(전보), 이예슬(〃) ▲구민주권과 김수진(직제개편), 이재혁(〃), 정구혁(〃), 최서희(〃), 최지민(전보) ▲스마트혁신과 임지민(전보), 길호웅(〃) ▲세정과 곽상희(전보), 이지훈(〃) ▲세원관리과 송무성(전보), 이정민(〃) ▲문화체육과 김민철(전보) ▲교육정책과 권혁언(직제개편), 민성훈(〃), 이수지(〃), 정장선(〃), 장인우(전보), 김서영(〃) ▲민생경제과 배재혁(전보), 황유진(〃), 남나현(직제개편) ▲일자리청년과 박혁인(전보), 고예주(직제개편), 김문희(〃), 박리나(〃), 조경연(〃) ▲통합돌봄과 장혜윤(전보), 이혜정(〃), 서지연(〃), 전동혁(직제개편), 진형인(〃), 이동익(〃) ▲노인장애인과 홍은비(전보), 김미선(〃) ▲생활보장과 송수민(전보), 안유진(〃), 백지영(〃), 이종건(〃), 이소연(직제개편), 한재이(〃), 남우진(〃), 안지현(〃), 안지현(〃), 유진희(〃), 이혜민(〃), 조용원(〃), 하강현(〃) ▲아동복지과 송지연(전보), 조용문(〃) ▲성평등가족과 황윤지(전보), 김수빈(직제개편), 김혜원(〃), 김은주(〃), 조연주(〃), 최전미(〃) ▲도시정비과 권소정(전보), 서기원(〃) ▲건축과 소혜린(승진), 한상욱(전보), 정소연(〃), 정서인(승진, 전보) ▲공동주택과 김나리(전보), 조현호(승진) ▲공공시설과 류경호(직제개편), 최홍락(〃), 박혜정(〃), 손병훈(〃), 정영진(〃), 김재민(〃), 오종빈(승진, 직제개편), 임소진(전보), 김미현(〃) ▲재난안전과 김용우(전보), 김시건(승진, 전보) ▲건설과 안정혁(전보), 장한호(승진) ▲하수하천과 이문기(전보), 한병주(〃), 원서영(〃), 이건우(승진, 직제개편), 정호현(직제개편) ▲민원여권과 김태현(전보) ▲교통과 장수영(전보) ▲주차행정과 류혜당(전보), 강기웅(〃), 박세진(승진, 전보) ▲환경에너지과 권예진(직제개편), 이지영(〃), 박병훈(〃), 박지수(〃), 이병연(〃), 김진아(〃), 황성빈(승진, 직제개편), 조승학(전보), 강소립(〃) ▲보건행정과 김태현(승진, 전보), 김소현(신규) ▲정신의약과 김은수(승진), 박재영(신규), 심인혜(〃), 이채진(〃) ▲건강증진과 강지수(신규), 원성민(〃), 정주연(〃) ▲도마2동 곽찬수(승진), 길수빈(전보) ▲정림동 윤요선(전보) ▲변동 안효선(전보) ▲용문동 조예빈(전보) ▲탄방동 남길현(승진) ▲둔산3동 신은수(전보), 류현영(〃) ▲월평2동 이하림(복직) ▲월평3동 조희수(전보) ▲가수원동 이한준(전보), 조서윤(〃) ▲관저2동 이예린(전보) ▲대전광역시 김소현(전출), 이재욱(〃), 이관형(〃), 김현중(〃), 이규형(〃)
<9급>
▲교육정책과 장재형(신규), 민성훈(직제개편) ▲도서관운영과 위대현(신규) ▲민생경제과 이명지(직제개편), 최태웅(〃) ▲일자리청년과 주영미(직제개편) ▲위생과 류미라(신규) ▲도시정비과 박소연(신규), 이하연(〃) ▲공동주택과 노재식(신규) ▲재난안전과 김태호(신규) ▲건설과 김종환(신규) ▲하수하천과 박기란(직제개편), 이유진(〃) ▲교통과 김민재(신규) ▲토지정보과 류리(신규), 이영현(〃) ▲자원순환과 조서연(신규) ▲공원녹지과 현준성(전보) ▲환경에너지과 전민정(직제개편) ▲정림동 한혜주(신규) ▲용문동 이윤정(신규) ▲탄방동 박수진(신규) ▲둔산1동 조혜선(신규) ▲둔산3동 김은초(전보) ▲괴정동 손세영(신규), 김보경(〃) ▲갈마1동 민수현(신규) ▲월평1동 송유진(신규) ▲월평2동 최유정(신규) ▲월평3동 김민영(신규) ▲도안동 박난희(복직), 강지현(신규) ▲관저2동 김정윤(복직), 윤상민(신규)
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