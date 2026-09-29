[재산공개] 민형배 전남광주시장 13억원…4월보다 감소

AI 핵심 요약beta
- 민형배 전남광주통합특별시장이 29일 13억5171만원 재산을 신고했다.
- 지난 4월보다 3억3927만원 줄었고 신규 채무가 늘었다.
- 부동산 10억5849만원·채무 15억4422만원을 신고했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장이 13억원의 재산을 신고했다.
29일 공직윤리시스템에 따르면 민 시장은 13억 5171만원의 재산을 보유하고 있다.
지난 4월 국회의원 자격으로 신고한 재산보다 3억 3927만원 감소했다. 신규 채무가 늘어난 것이 주요 요인이다.
부동산 자산으로 총 10억 5849만원을 신고했으며 배우자 명의 광산구 소재 연립주택(6억4899만원)과 자녀 명의의 서울 용산구 오피스텔 전세권(4억950만원) 등으로 구성됐다.
은행 예금은 6억 1632만원으로 종전가액보다 2470만원 증가했다. 국회의원 후원회 사무실 보증금 반환에 따른 것이다.
명의자별로 보면 본인 2억 569만원, 배우자 2억 3193만원, 장녀 1억6381만원, 차녀 1488만원이다.
정치자금 계좌 예금은 8941만원을 신고했다.
주식은 6억 4202만원을 보유했으며 대부분 배우자(3억 9282만원)와 장녀(2억 4096만원) 소유였다.
채권은 본인 3600만원, 배우자 4억950만원 등으로 총 4억 4550만원으로 직전과 변동은 없었다.
채무는 6억 4888만원이 늘어난 15억 4422만원을 신고했다. 대부분 본인 부채에 따른 것으로 신규 채무 8억 7000만원이 포함됐다.
재산공개 제도는 공직는윤리법에 따라 고위 정무직 공무원 등을 대상으로 실시되고 있으며 정기 공개(매년 3월)와 수시 공개로 구분된다.
이번에는 6·3 지방선거에서 신규로 당선된 공직자를 대상으로 했으며 김대중 전남광주시교육감은 포함되지 않았다.
bless4ya@newspim.com