경남에너지 소속 장우영 선수 전국장애인체전 4관왕…금 4개·은 1개 획득

AI 핵심 요약beta
- 경남에너지 장우영이 29일 장애인체전 4관왕을 했다
- 장우영은 자유형·배영·접영 50m서 금메달을 땄다
- 장우영은 계영 금메달·혼계영 은메달로 5개 메달을 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 물살을 가른 장우영이 금메달 4개를 거머쥐며 경남 대표 선수단의 다관왕 대열에 이름을 올렸다.
경남에너지는 수영선수 장우영이 제46회 전국장애인체육대회에서 금메달 4개와 은메달 1개를 따내며 4관왕을 차지했다고 29일 밝혔다.
경남에너지㈜ 소속 장우영 선수는 개인전 남자 자유형 50m S9, 배영 50m S9, 접영 50m S9에서 각각 금메달을 차지했다. 단체전에서는 경남 대표팀의 일원으로 남자 계영 400m 34Point에 출전해 금메달을 추가했다.
남자 혼계영 400m에서는 은메달을 획득했다. 이번 대회에서 모두 5개의 메달을 수확한 셈이다.
장우영은 평소 꾸준한 훈련과 자기관리를 이어오며 경기력을 높여왔다. 안정적인 훈련 환경을 바탕으로 대회를 준비한 결과 개인전과 단체전에서 모두 입상했다.
신창동 대표는 "꾸준한 노력과 도전으로 성과를 낸 장우영 선수에게 임직원을 대표해 축하를 전한다"며 "소속 체육선수들이 안정적인 환경에서 기량을 펼칠 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 전했다.
news2349@newspim.com