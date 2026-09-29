김성제 의왕시장 "자매도시 단순 교류 넘어 '실리·시민 체감형'으로 확대"

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 29일 자매도시 교류를 실리 중심 상생으로 확장했다.
- 의왕시는 무주군 축제 참가와 괴산군 농특산물 직거래를 진행했다.
- 김성제 시장은 시민 체감형 교류를 계속 확대하겠다고 밝혔다.
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2012년 결연 무주군과 청소년 교류 지속...백운호수축제서 홍보부스 연계
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 국내 자매도시와의 교류를 단순 행정적 친선 방문 수준을 넘어 시민들에게 실질적인 혜택이 돌아가는 실리 중심의 상생 교류로 다변화하고 있다고 29일 밝혔다.
시는 괴산군, 무주군 등 자매도시의 주요 축제를 상호 방문하고 문화·청소년·지역경제 등 다각적인 분야에서 협력의 깊이를 더하고 있다.
지난 9월 4~5일 안치권 의왕 부시장을 단장으로 한 대표단이 괴산고추축제와 무주반딧불축제 현장을 방문해 우의를 다진 데 이어 지난 9월 19~20일 개최된 '제22회 의왕 백운호수축제'에는 자매도시인 전북 무주군이 참가해 홍보부스와 농특산물 직거래장터를 직접 운영했다.
지난 2012년 5월 자매결연을 맺은 의왕시와 무주군은 청소년 교류 프로그램을 지속 시행해 왔으며 매년 각 지자체 대표 축제에 대표단을 상호 파견하는 등 내실 있는 협력관계를 이어가고 있다.
또한 2008년 12월 자매결연을 체결한 충북 괴산군과의 교류도 생활 밀착형으로 확장됐다. 의왕시 6개 동 주민센터에서는 괴산군 우수 농특산물 정기 직거래 판매 행사를 개최해 주민에게는 신선한 농산물을 제공하고 괴산군에는 안정적인 판로를 지원하고 있다.
김성제 의왕시장은 "자매도시 교류는 도시 간 우호를 넘어 각각의 장점을 공유하고 함께 발전하는 상생의 토대"라며 "앞으로도 축제, 문화, 청소년, 지역경제 등 제반 분야에서 시민이 삶 속에서 체감할 수 있는 실질적 교류를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com