진주시, 혁신도시 이전공공기관 상생협력 방안 논의…주민 참여 확대

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장애인 사업장 제도 소개·협력 확대

공공기관 참여 지역 행사 계획 공유

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 공공기관 임직원과 지역 주민의 참여를 확대해 혁신도시 내 협력 기반을 강화하는 자리가 마련됐다.

경남 진주시는 28일 충무공동 경남진주혁신도시 복합혁신센터에서 이전공공기관 실무책임자들과 상생협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

28일 경남 진주시 충무공동 '경남진주혁신도시 복합혁신센터' 3층 전용 회의실에서 열린 '2026년 경남진주혁신도시 이전공공기관 실무협의회'[사진=진주시] 2026.09.28

이날 회의에는 진주시와 한국토지주택공사(LH), 한국남동발전 등 진주혁신도시 이전 공공기관 12곳의 실무책임자 14명이 참석했다. 참석자들은 주요 시정 현안을 공유하고 기관 간 협조 사항과 지역 상생 방안을 논의했다.

시는 10월 축제와 진주 K-기업가정신 국제 포럼, 제37회 경남도 생활체육축전 등 주요 행사와 시정 추진 사항을 안내했다.

장애인 표준사업장과 중증장애인 생산품 우선 구매 제도도 함께 소개했다. 한국산업기술시험원(KTL)의 장애인 오케스트라 정기연주회 홍보 협조 사항도 전달했다.

시는 '2026 경남진주 혁신도시의 날' 행사 계획을 설명하고 각 기관의 참여를 요청했다. 행사에는 이전 공공기관 임직원과 주민이 함께하는 장기자랑과 탁구대회 등이 마련될 예정이다.

시는 기관별 참가자 모집과 행사 홍보를 당부했다. 10월 축제 기간 공공기관 임직원들의 방문과 참여도 요청했다.

시는 행사 전 안전 점검을 실시하고 세부 운영계획을 확정할 예정이다. 이전공공기관과 준비 사항을 지속적으로 협의해 행사를 추진할 계획이다.

news2349@newspim.com