경남교육청, 'BTL 운영학교 담당자 역량 강화' 실무 교육 실시

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신규 담당자 실무 적용 교육

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 임대형 민간투자사업(BTL) 운영학교에 새로 배치된 담당자들의 실무 역량 강화에 나섰다.

도교육청은 28일 종합복지관에서 도내 BTL 운영학교 신규발령자 연수를 개최했다고 밝혔다.

28일 경남도교육청 종합복지관에서 열린 '2026년 하반기 임대형 민간투자사업 운영학교 신규발령자 연수'[사진=경남도교육청] 2026.09.28

연수에는 BTL 업무를 새롭게 맡은 학교 관리자와 담당자, 교육지원청 업무 담당자가 참여했다. 교육은 사업의 기본 구조와 운영 절차를 비롯해 성과평가위원회 운영, 유지관리비 업무 등 현장 실무를 중심으로 진행됐다.

BTL은 민간사업자가 학교시설을 건설한 뒤 준공과 동시에 소유권을 교육청에 넘기고 일정 기간 시설을 관리·운영하는 방식이다. 교육청은 민간사업자에게 시설임대료와 운영비를 지급한다.

이번 하반기 연수는 신규 담당자가 사업 구조를 이해하고 업무에 빠르게 적응할 수 있도록 구성했다. 주요 교육 내용은 임대형 민간투자사업의 이해, 성과평가위원회 운영과 점검, 학교 유지관리비의 이해와 실무 적용 등이다.

참석자들은 사업의 운영 체계를 확인한 뒤 성과평가와 유지관리비 등 주요 업무를 단계적으로 익혔다. 실제 업무 과정에서 발생할 수 있는 문의와 애로사항은 질의응답을 통해 살폈다.

도교육청은 BTL 운영학교의 안정적인 관리를 위해 학교와 교육지원청 담당자를 대상으로 업무 연수를 이어가고 있다. 앞으로 담당자의 업무 경험과 시기에 맞춘 실무 교육을 통해 현장 대응 역량을 높일 계획이다.

안순영 미래학교추진단장은 "새롭게 BTL 업무를 맡은 담당자들이 사업 구조와 주요 업무를 이해하는 데 이번 연수가 도움이 되길 바란다"며 "현장 요구를 반영한 실무 중심 교육으로 학교의 안정적인 운영을 지원하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com