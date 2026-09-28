건보 대전세종충청, 청렴실천 선포식..."국민 믿음 답할 것"

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28일 선포식서 청렴조직문화·개인정보 보호 강화 다짐

실천 과제 관할 23개 지사 확대...예방 중심 관리체계 강화

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 국민건강보험공단 대전세종충청지역본부가 개인정보 보호와 부패 예방을 중심으로 한 청렴 실천체계를 현장에 뿌리내리기 위해 조직 차원의 실행에 나섰다.

국민건강보험공단 대전세종충청지역본부는 28일 지역본부 대강당에서 '건강보험 청렴실천추진 선포식'을 열고 청렴한 조직문화 정착과 개인정보 보호 강화를 다짐했다고 밝혔다.

28일 열린 '건강보험 청렴실천추진 선포식'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=국민건강보험공단 대전세종충청지역본부] 2026.09.28 gyun507@newspim.com

이번 행사는 공단이 지난 22일 강청희 이사장을 단장으로 본부 전 부서와 6개 지역본부, 178개 지사가 참여하는 '건강보험 청렴실천추진단'을 출범한 데 따른 후속 조치다. 대전세종충청지역본부는 추진단의 실천 과제를 관할 23개 지사까지 확대한다는 계획이다.

이날 선포식에서는 개인정보 보호 강화와 비위·부패 행위에 대한 엄정 대응, 청렴 중심의 조직문화 정착 등 3대 실천 방향이 제시됐다.

우선 직원에게 부여된 개인정보 접근 권한을 재정비하고 모니터링 체계를 강화해 내부통제를 한층 촘촘히 운영하기로 했다. 비위와 부패 행위에 대해서는 관련 규정에 따라 책임을 묻는 동시에 위험요인을 사전에 찾아 개선하는 예방 중심의 관리체계도 강화한다.

청렴을 일상적인 업무 방식으로 정착시키기 위한 조직문화 개선도 추진한다. 전 직원 특별교육과 부서별 자정활동을 통해 청렴 실천을 일회성 캠페인이 아닌 상시적인 업무 원칙으로 자리 잡게 한다는 방침이다.

선포식에서는 직원 대표 2명의 청렴 선서와 결의대회가 진행됐으며 이경란 본부장이 직접 비위·부패 예방 교육을 실시했다. 인권 침해 예방 매뉴얼을 토대로 실제 업무 과정에서 발생할 수 있는 위험 요소를 점검하는 시간도 마련됐다.

앞서 지역본부는 지난 23일 명절을 맞아 전통시장을 찾은 세종지역 주민들을 대상으로 청렴 캠페인을 진행했다. 앞으로는 관련 회의·교육 자료를 23개 관할 지사에 배포해 충청권 전역으로 청렴 실천 분위기를 확산할 예정이다.

이경란 본부장은 "업무 현장에서 발생할 수 있는 부패 위험요인을 선제적으로 예방하고 청렴한 조직문화를 만들어 국민이 안심하고 신뢰할 수 있는 공단을 만들겠다"며 "말이 아닌 행동으로, 일회성이 아닌 지속적인 실천으로 국민의 믿음에 답하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com