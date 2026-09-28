안성시, 학교 주변 제설지도 구축…겨울철 통학로 안전관리 강화

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 겨울철 강설에 신속하게 대응하고 학생들의 안전한 통학 환경을 조성하기 위해 학교 주변 제설 정보를 체계적으로 관리하는 '학교 제설지도' 구축에 나선다.

28일 시에 따르면 이번 사업은 기존 제설 노선 정보를 전산화하고 학교 주변 통학로와 제설 관련 정보를 정비해 지리정보시스템(GIS) 기반의 학교 제설지도를 구축하기 위해 마련됐다.

안성시 학교 주변 제설지도[사진=안성시]

특히 시는 학교 통학로의 경사도와 도로 여건, 제설 취약 요소 등을 지도에 반영해 제설 우선순위를 설정하고 향후 제설 작업을 위한 기초자료로 활용할 계획이다.

또한 제설 노선과 학교 위치 등 관련 정보를 데이터베이스(DB)로 구축해 체계적인 관리 기반을 마련하기로 했다.

구축된 제설지도는 안성시 공간정보시스템과 연계해 활용되며 강설 시 학교 주변 도로 여건과 제설 노선을 신속하게 확인하고 우선적으로 제설이 필요한 구간을 효율적으로 파악해 대응할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

시 관계자는 "학교 통학로는 대설 시 학생들의 안전과 직결되는 만큼 신속한 제설이 중요하다"며 "학교 주변 도로 여건과 제설 정보를 체계적으로 관리해 대설 상황에 효율적으로 대응하고 안전한 통학 환경을 조성하겠다"고 말했다.

lsg0025@newspim.com