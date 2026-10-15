현대해상, 꾸준히 안전운전하면 5% 추가 할인…핵심 기술 특허 취득

AI 핵심 요약beta
- 현대해상은 15일 월별 안전운전점수 할인 특약 기술 특허를 취득했다
- 월별 점수 70점 이상 9회면 보험료를 5% 추가 할인했다
- 현대해상 운전습관보험 가입자는 7월 전년보다 47% 증가했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
운전습관연계보험 가입자 1년 새 47% 증가
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대해상이 보험 가입 이후에도 꾸준히 안전운전하는 고객에게 보험료를 추가로 할인해주는 기술의 특허를 취득했다. 가입 당시 점수뿐 아니라 월별 운전습관을 반영해 안전운전을 이어가도록 유도하는 방식이다.
현대해상은 '월별 안전운전점수 할인 특약'의 핵심 기술에 대한 특허를 취득했다고 15일 밝혔다. 이 특약은 보험 가입 직전 1년 또는 보험기간 중 월 단위 안전운전점수가 70점 이상인 달이 9회 이상이면 보험료를 5% 추가 할인해준다.
기존 운전습관연계보험(UBI)은 주로 보험 가입 직전의 안전운전점수를 반영해 보험료를 할인했다. 이 특약은 가입 이후 1년간 지속적인 안전운전 여부까지 반영하는 것이 특징이다. 현대해상은 2025년 7월 업계 최초로 해당 특약을 출시해 단독 판매하고 있다.
이번에 취득한 특허는 보험 가입 이후 월별 안전운전점수를 추가 보험료 할인에 반영하는 기술이다. 현대해상은 이를 통해 가입 후에도 안전운전을 이어가는 고객에게 보험료 혜택을 제공하는 기술적 기반을 확보했다고 설명했다.
운전습관연계보험 가입자도 늘고 있다. 현대해상의 운전습관연계보험 가입자는 올해 7월 기준 전년 동월 대비 47% 증가했다. 지속적인 안전운전 습관을 보인 운전습관연계보험 가입자의 사고율은 미가입자보다 3%포인트 이상 낮은 것으로 나타났다.
현대해상 관계자는 "고객의 안전운전을 돕고 사고 위험을 낮출 수 있도록 인슈어테크를 활용한 보험상품을 개발하겠다"며 "앞으로도 고객에게 실질적인 혜택을 제공하는 미래 모빌리티 관련 상품을 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com