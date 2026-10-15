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[2026 국감] 4만원 전화기가 나라장터에 18만원…조달청 관리체계 총체적 부실(종합)

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  • 15일 이준석 의원은 나라장터 고가 구매 문제를 추궁했다
  • 시중 4만원 전화기가 나라장터에서 18만원에 거래됐다
  • 조달청은 110만개 품목을 3명이 감시해 관리 허점이 드러났다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국회 재정경제기획위원회의 조달청 국정감사
소송 걸면 제재 '정지'…부정당업자 110곳, 그사이 1조원 계약 따내
제재 불복 소송 중 376건·1조원 낙찰…'철근 누락' 감리업체도 1500억 수주
"법 지키는 사람만 손해"…18개월 소송에 무력화된 부정당업자 제재
패소 업체 110곳, 소송 중 1조 수주…조달청 "확인 어려워" 나몰라라

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 시중에서 4만원에 판매되는 전화기가 공공조달시장인 나라장터에서는 18만원에 거래되는 등 고가 구매 사례가 이어지는 것으로 나타났다. 국민 세금으로 구매하는 물품의 적정 가격을 검증해야 할 조달청의 관리체계에 구조적인 허점이 있다는 지적이다.

15일 국회 재정경제기획위원회의 조달청 국정감사에서 이준석 개혁신당 의원은 나라장터에서 우수조달제품의 구성품이 시중보다 지나치게 높은 가격에 판매되는 문제를 집중 추궁했다.

15일 정부대전청사에서 열린 국회 재정경제기획위원회 국정감사 전경[ 사진=김범주 기자]

이 의원은 "시중에서 4만원짜리 전화기가 하자보수를 1년 더 한다는 이유로 18만원에 판매되는 상황이 발생하고 있다"고 지적했다.

이 의원에 따르면 해당 전화기는 통신단자함과 통합배선반 등 우수조달제품에 포함된 구성품이다. 우수조달제품으로 지정된 본품에 다른 업체가 제조한 전화기 등을 구성품으로 추가하면서 가격이 크게 높아졌다는 설명이다.

민간에서 약 4만원에 판매되는 멀티탭이 나라장터에서는 19만8000원에 거래됐다는 지적도 제기됐다. 누설전류 차단 등 일부 기능이 추가된 제품이지만 가격 차이가 지나치다는 비판이다.

특히 여수교육지원청은 해당 멀티탭 151개를 2989만원에, 순천의 한 고등학교는 139개를 2750만원에 구입한 배경도 의문이라고 지적했다.

약 110만개에 달하는 나라장터 등록 품목의 가격을 감시하는 전담 인력이 단 3명에 불과하다는 점도 문제로 지적됐다.

이 의원이 "110만개 아이템을 세 명이 감시하는 것은 애초에 안 되는 구조 아닙니까"라고 묻자 백 청장은 "그렇다"며 AI 가격관리시스템 도입 필요성에 공감했다.

부정당업자 제재제도의 실효성에 대한 비판도 제기됐다. 문진석 더불어민주당 의원은 입찰 참가 제한 처분을 받은 업체들이 불복 소송을 제기하고, 제재 효력이 정지된 기간에 공공계약을 따내는 사례를 지적했다.

문 의원에 따르면 제재처분에 불복해 소송을 제기했다가 최종 패소한 업체는 110곳으로, 이들이 소송 진행 중 낙찰받은 공공계약은 376건, 금액으로 1조원이 넘는다.

문 의원은 "본안소송이 18개월 걸리니 그동안 제재 효력이 상실돼 입찰한다"며 "제도 허점으로 법을 지키는 사람이 손해 본다"고 비판했다.

실제로 철근 누락을 방조·방치한 것으로 지적된 감리업체가 소송 진행 중 1500억원 규모의 계약을 따낸 사례가 있다는 것이 문 의원의 설명이다.

이에 백승보 조달청장은 "수요기관이 제재정보를 등록하지 않으면 조달청도 이를 확인하기 쉽지 않다"고 해명했다.

15일 정부대전청사에서 열린 국회 재정경제기획위원회 국정감사 전경[ 사진=김범주 기자]

한편 박수영 국민의힘 의원은 선거관리위원회의 투표지 심사계수기 계약 과정에서 특정 업체들이 선거 유형별로 계약을 나눠 맡아온 경위를 추궁했다.

투표지 심사계수기는 개표 과정에서 후보자별로 분류된 투표지를 개표사무원이 눈으로 확인하면서 수량을 검증하도록 돕는 장비다. 투표지를 자동으로 후보자별로 나누는 투표지분류기와는 기능이 다르다.

박 의원에 따르면 최근 10년간 이뤄진 11건의 계약 가운데 경쟁입찰은 단 한 차례에 그쳤고, 나머지 10건은 수의계약으로 체결됐다. 특히 선거 유형에 따라 계약업체가 사실상 고정돼 있었다는 설명이다.

백 청장은 "저희가 이 사안을 분석해봤는데, 문제가 많이 있는 것 같다"며, 선거정보시스템 계약과 관련해서도 입찰제도와 입찰조건 등을 개선하겠다는 취지로 답변했다.

wideopen@newspim.com

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靑 "임광현 발탁, 李대통령 국정 의지 담겨" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 15일 임광현 신임 대통령비서실장 발탁 배경에 '일하는 비서실'과 '일하는 행정부'를 지향하는 대통령의 국정 의지가 담겨 있다고 밝혔다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오전 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "이재명 대통령께서 깊이 숙고한 결과물로서 임광현 국세청장을 신임 2기 비서실장으로 발탁했다고 생각한다"며 이같이 전했다. 성 수석은 강 전 실장과 임 실장의 차이도 짚었다. 그는 "강 전 실장의 경우에는 여의도에서 잔뼈가 굵은 중진 정치인 출신"이라며 "초대 비서실장으로서 그 시기에는 내란을 극복하고 인수위원회도 없이 출범했던 이재명 정부의 새로운 국정 로드맵을 짜 나가고 설계하는 게 우리 초대 비서실장의 중요한 임무였다"고 설명했다. 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표, 오른쪽)과 임광현 비서실장(당시 전 국세청 차장)이 국회에서 열린 인재환영식에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB] ◆ "정통 관료 출신…국회의원 경험도" 이어 2기 비서실장인 임 실장에 대해 성 수석은 "이제 이 대통령은 초기에 만들었던 국정의 로드맵이 현실 속에서 국민에게 체화될 수 있도록 성과물을 내는지가 굉장히 중요하다고 생각한다"며 "그러니 이것을 시행해 나갈 그런 바퀴를 교체할 필요가 있는 것"이라고 강조했다. 성 수석은 "그런 바퀴로서 정통 경제 관료 출신으로서 실제로 국세청장으로 재임하며 성과로 실력을 입증한 관료 출신, 그러면서 국회의원 경험도 있는 임 실장을 선택한 것"이라며 "그래서 저는 일하는 비서실, 일하는 정부를 향한 인선이라고 평가하고 싶다"고 밝혔다. 임 실장이 관료출신이라 정무 부분에서 취약할 것 같다는 지적에 성 수석은 "임 실장은 거의 20~30년 동안을 행정부에서 근무한 분"이라며 "현대의 행정 업무는 여의도의 정치적 환경이라든지 정부적인 상황을 고려하지 않은 상태에서 그 성과를 내는 것은 힘들다"고 반박했다. 성 수석은 "국세청장을 하면서 고액 체납 징수, 역외 세금을 환수하는 작업에 매끄럽게 성과를 이끌어내는 과정 자체가 단지 정책 역량만이 아니라 정무적인 판단도 있다고 생각한다"며 "또 임 실장은 국회의원으로서 역할을 한 바도 있다"고 설명했다. 일각에서 제기된 강 전 실장과 김현지 부속실장 사이에 알력 다툼이 있었다는 소리에 성 수석은 "팩트에 근거하지 않은 루머들이 오히려 정통 담론을 뒤흔드는 양상의 소문들이 많이 퍼져 나가고 있는데 그런 것 중 하나"라며 "실제로 청와대 내부에서는 강 전 실장을 중심으로 모든 비서실 시스템이 굴러가는 식으로 쭉 진행돼 왔다"고 선을 그었다. 임광현 국세청장이 5일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언하고 있다. [사진=뉴스핌DB] ◆ '보은 인사' 지적에 "근거 없다" 야권에서 제기된 '보은 인사' 지적도 성 수석은 반박했다. 야권은 임 실장의 처남인 이승엽 변호사가 이 대통령의 대장동 사건을 변호한 데 따른 보은 인사라 주장 중이다. 또 복지부 공무원으로 오래 재직한 임 실장의 배우자가 휴스턴 총영사로 재임 중인 점도 문제 삼았다.  성 수석은 "임 실장이나 이경은 휴스턴 총영사의 경우에는 기본적으로 개인적인 업무 역량과 커리어 자체가 굉장히 탁월하신 분들"이라며 "처남을 비서실장의 발탁과 연결시키는 것은 근거가 없다"고 말했다. 이경은 총영사에 대해서는 "복지부 공무원을 한 것은 전체 경력 쪽에 한 10년 정도"라며 "원래 출발은 공보처에서 출발해서 노무현 정부 청와대 시절에 해외 언론 비서관실에 해외 공보를 담당했다"고 짚었다. 이어 "복지부 공무원을 그만두고 난 이후에 국제 엠네스티에 한국 사무처장을 하면서 국제 관계 분야에 활동을 많이 하신 분"이라고 덧붙였다. pcjay@newspim.com 2026-10-15 09:21
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
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