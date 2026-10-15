금투협, 글로벌 채권포럼 개최

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내년 채권시장 전망·해외 투자자 국내 국채 활용 방안 논의





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융투자협회는 15일 '코리아프리미엄 위크 2026'과 연계해 '2027년 채권시장 전망과 글로벌 투자자의 국내 채권 활용'을 주제로 글로벌 채권포럼을 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼에서는 국내외 채권시장 전망과 함께 한국 채권대차시장 현황, 외국인 투자자의 국채 담보 활용 방안 등이 논의됐다.

'2027년 채권시장 전망'을 발표한 임재균 KB증권 팀장은 물가 상승 압력 완화와 경제성장 기대 조정, 국채 수급 개선 등을 근거로 내년 국내 채권시장이 금리 하락 국면에 진입할 것으로 전망했다.

임 팀장은 "내년부터 본격화되는 미래대응기금의 여유자금이 국내 채권시장으로 유입되면서 단기·중기 국채 수요가 확대될 것으로 예상한다"고 밝혔다.

금융투자협회 전경. [사진=뉴스핌DB]

이어 "한국은 상대적으로 양호한 재정 여건과 외국인의 재정차익 거래 확대에 따른 채권 수요 증가를 바탕으로 미국과 차별화된 금리 흐름을 보일 가능성이 있다"고 평가했다.

'2027년 글로벌 거시경제와 채권시장 전망'을 발표한 권효성 블룸버그 박사는 반도체 슈퍼사이클에 힘입어 한국 경제가 올해 3.7%, 내년 3.0% 성장할 것으로 예상했다.

권 박사는 반도체 수출 호조가 국민소득과 내수, 설비투자 확대에 기여하는 가운데 기조적인 물가 상승 압력이 지속되면서 한국은행이 내년 1분기까지 기준금리를 3.50%로 인상할 것으로 내다봤다.

글로벌 경제에 대해서는 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 반도체 수출국의 경상수지 흑자 증가와 주요국의 재정적자 확대가 국제 자금 흐름과 금리 구조에 영향을 미칠 것으로 분석했다. 미국 등 주요국의 정부부채 증가와 국채 수요 감소, AI 관련 회사채 발행 확대 등은 장기금리 상승과 기간프리미엄 확대 요인으로 꼽았다.

'한국의 채권대차시장 소개'를 발표한 김종욱 한국증권금융 팀장은 국내 채권대차시장 잔액이 올해 8월 말 기준 203조원으로 최근 10년간 약 8.8배 증가했다고 설명했다.

김 팀장은 "국내 채권대차시장은 대여자가 신용위험을 부담하는 역외 시장과 달리 중개기관이 신용위험을 부담하고 거래 전 과정에 관여하는 경쟁거래 중심으로 운영된다"며 "글로벌 투자자가 참여하더라도 증권금융과 같은 중개기관의 체계적인 위험 관리를 통해 시장을 안정적으로 지원할 수 있다"고 강조했다.

채영진 한국예탁결제원 팀장은 '외국인 투자자의 국채를 활용한 담보목적 대차거래'를 주제로 제도 운영 현황과 발전 방향을 소개했다.

채 팀장에 따르면 2024년 6월 개설된 국채통합계좌를 통해 현재 19개국 100개 기관이 국채를 거래하고 있다. 담보목적 대차거래는 국채의 소유권을 이전해 담보증권의 재활용을 허용하는 제도다. 이를 통해 외국인 투자자의 자금조달 편의성과 국채시장 유동성을 높일 수 있다는 설명이다.

채 팀장은 "앞으로도 국채통합계좌와 증권대차시스템을 연계한 원스톱 파이낸싱 서비스를 글로벌 투자자들에게 제공할 계획"이라고 밝혔다.

금융투자협회는 앞으로도 국내외 채권시장 전망과 글로벌 채권 관련 주요 현안을 다루는 채권포럼을 상·하반기 각각 1회씩 매년 2회 개최할 예정이다.

dconnect@newspim.com