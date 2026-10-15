청와대, '약자 범죄 대책회의' 연다…"흉악 범죄 막을 대책 보고"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 15일 흉악·관계성 범죄 합동 대응본부 구성을 지시했다
- 청와대가 15일 관계 부처 긴급 범죄 대책회의를 개최했다
- 회의에서 피해자 보호와 가해자 관리·예방 대책을 논의했다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 15일 흉기 난동을 비롯한 흉악 범죄와 관계성 범죄에 대한 정부 합동 대응 본부 구성을 지시한 가운데, 청와대가 관계 부처 긴급 대책 회의를 개최한다.
청와대는 이날 저녁 하준경 정책 실장 주재로 국무조정실, 법무부, 여성가족부, 보건복지부, 교육부, 경찰청 등 관계 부처가 참석하는 '이상 동기·관계성·사회적 약자 범죄 대책 회의'를 한다고 알렸다.
이날 회의는 최근 심각한 사회 문제로 대두된 관계성 범죄와 이상 동기 범죄 등 사회적 약자를 대상으로 하는 흉악 범죄를 막기 위한 범정부적 대책을 마련하라는 이 대통령의 수석 보좌관 회의 지시에 따라 긴급히 마련됐다.
이 대통령은 앞서 지난 13일 인천 흉기 난동 사건 발생 직후 인천경찰청을 방문해 경위를 보고받고 강력 범죄 엄단 방침을 지시한 바 있다.
이번 회의에서는 ▲피해자 보호 최우선에 기반한 현장 대응력 확보 ▲전자 감독 관리·감독 체계 개선 ▲범죄 피해자 종합 보호·지원 ▲정신 응급 대응 체계 강화 ▲학교 내 폭력 예방 교육 강화 등의 과제가 안건으로 보고될 예정이다.
하 실장은 "피해자 일상을 제약할 수 있는 피해자 대상 대책에서 한 발 더 나아가 가해자에 대한 제재 및 관리·예방 활동을 우선 추진할 필요가 있다"며 "오늘 회의를 통해 사회적 약자를 대상으로 하는 흉악 범죄를 막기 위한 실효성 있는 단기 대책은 물론, 사고 발생을 최대한 억제하는 장기 대책까지 논의해 대통령께 보고드릴 예정"이라고 밝혔다.
pcjay@newspim.com