NH농협생명, 파주 농가서 일손돕기…하반기 2400시간 봉사 추진

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명은 15일 파주 오디 농가에서 일손돕기를 했다.
- 임직원 30여명은 부직포 제거와 영농쓰레기 수거를 했다.
- 하반기에도 농촌일손돕기 약 2400시간을 추진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명이 가을철 일손이 부족한 농가를 지원하기 위해 하반기 농촌일손돕기에 나섰다. 상반기 약 4700시간의 봉사활동에 이어 하반기에도 약 2400시간의 일손 지원을 추진한다.
NH농협생명은 경기 파주시의 오디 농가에서 임직원 30여명이 참여한 가운데 농촌일손돕기를 실시했다고 15일 밝혔다. 상반기 영농철에 이어 가을에도 농가에 필요한 작업을 지원하며 농촌 상생 활동을 이어간다는 취지다.
이날 김기동 마케팅지원부문 부사장을 비롯한 임직원들은 비가 내리는 가운데 농장 바닥에 설치된 부직포를 제거하고 영농쓰레기를 수거하는 등 농가 환경정리 작업을 진행했다.
NH농협생명은 올해 상반기 영농철에 필요한 작업을 지원하며 약 4700시간의 농촌일손돕기를 실시했다. 하반기에도 농가의 일손 부족을 덜기 위한 봉사활동을 이어갈 계획이다.
농협중앙회와 NH농협금융지주, NH농협은행, NH농협생명, NH농협손해보험도 농촌 일손 부족 해소와 농업인 지원을 위한 다양한 사회공헌활동을 추진할 예정이다.
김기동 부사장은 "농촌은 계절마다 필요한 작업이 달라 적기에 일손을 보태는 것이 중요하다"며 "가을철에도 농가에 실질적인 도움이 될 수 있도록 일손돕기를 이어가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com